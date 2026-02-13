Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler! Amasya'da acı olay

Amasya'da otomobil ile tırın çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan ve İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan 2 kişi hayatlarını kaybetti.

Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler! Amasya'da acı olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 13:26

Amasya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınları oldu. Edinilen bilgiye göre, Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler! Amasya'da acı olay

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler! Amasya'da acı olay

CENAZEYE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Feci kazada hayatlarını kaybeden Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak ile ilgili acı gerçek kazadan sonra ortaya çıktı. İkilinin, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.

ETİKETLER
#Amasya Trafik Kazası
#Taşova Şahinler Köyü
#Otomobil Tır Çarpışması
#Zafer Bozkurt
#Ümit Çatanak
#Yaşam
