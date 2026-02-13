Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler! Amasya'da acı olay

Amasya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınları oldu. Edinilen bilgiye göre, Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEYE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Feci kazada hayatlarını kaybeden Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak ile ilgili acı gerçek kazadan sonra ortaya çıktı. İkilinin, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.