Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu

İstanbul'da evlenecek çiftleri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evler artık salı günü kapalı olacak. 1 Mart’tan itibaren salı günleri tatil uygulamasına geçilecek. Evlenecek çiftler bu güne tarih alamayacak. Yasağa uymayan işletmelere ise işlem uygulanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 13:08

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), Başkanı Adem Sönmez milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir haberi duyurdu. 1 Mart'tan itibaren kent içerisindeki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evlerinin salı günü kapalı olacak. Çalışanların dinlenme hakkını korumak ve sektörde ortak bir standart oluşturmak amacıyla salı günleri bir organizasyon yapılmaması kararlaştırıldı. Salı günü etkinliği bulunan işletmelerin ise bilgileri önceden İSTDO'ya yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Etkinliklerin salı gününe denk gelmesi halinde salonlar en erken saat 17.00'den sonra açılabilecek. Karara uymayan işletmeler hakkında, odanın "Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri" çerçevesinde işlem yapılacak.

Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu

0:00 198
HABERİN ÖZETİ

Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), 1 Mart'tan itibaren kentteki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evlerinin çalışanların dinlenme hakkı ve sektörde ortak standart oluşturmak amacıyla salı günleri kapalı olacağını duyurdu.
İstanbul'daki düğün salonları ve benzeri mekanlar, 1 Mart'tan itibaren salı günleri kapalı olacak.
Karar, çalışanların dinlenmesi ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefiyle İSTDO tarafından alındı.
Salı günü etkinlik düzenlemek isteyen işletmeler, odaya yazılı bildirimle saat 17.00'den sonra açılış yapabilecek.
Karara uymayan işletmeler hakkında odanın ilke ve teamülleri çerçevesinde işlem yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu

SALI GÜNLERİ TATİL KARARI ALINDI

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, İstanbul'da yaklaşık 1300 düğün salonunda vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.
Türkiye'deki düğünlerin, Anadolu'da sosyal yardımlaşma anlayışıyla sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Sönmez, geleneği sürdürmek için sektör olarak çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu

Sönmez, düğün sektöründe zaman zaman bazı kararlar aldıklarını, daha önce alınan tavsiye kararlarının sahada karşılık bulduğunu dile getirdi.
Sektör çalışanlarının dinlenmesi amacıyla önemli bir tavsiye kararı aldıklarını belirten Sönmez, "Esnaflardan ve işletmelerde görev yapan müdürlerden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, 1 Mart itibarıyla salı günlerinin tatil edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak." dedi.

BİLDİRİM YAPMAK ZORUNLU

Sönmez, İstanbul'daki kadın kuaförlerin salı günleri kapalı olmasının bu kararda etkili olduğunu belirterek, işletmelerde yapılacak törenlere yönelik istisnaların da bulunduğunu ifade etti.

Salı günü tören yapmak isteyen işletmelerin odaya yazılı olarak bildirim yapmasının zorunlu olduğunun altını çizen Sönmez, "Akşam saat 17.00'den sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme ya da nikah gibi programlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek." diye konuştu.

Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu

Karara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların bulunduğunu, sahada denetim personelinin görev yaptığını belirten Sönmez, "Odanın verdiği yükümlülükler doğrultusunda alınan kararlar uygulanacak. Ancak buna gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu talep zaten üyelerden geldi. Sektör çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşuyor. Hafta sonları ise oldukça yoğun geçiyor. Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE ARA ELEMAN İHTİYACI

Daha önce yanıcı ve parlayıcı maddelerin kapalı mekanlarda kullanılmasını yasakladıklarını hatırlatan Sönmez, bu kararın hem sektör hem de insanlar tarafından kabul gördüğünü kaydetti.
Sönmez, düğün ve hizmet sektöründe personel bulma konusunda da sıkıntı yaşandığını belirterek, çözüm için üniversiteler, meslek yüksekokulları, halk eğitim merkezleri ve İŞKUR ile işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.
Garson, müzisyen, saha ve banket personeli gibi ara elemanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sönmez, bu alanda çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Evlilik planı yapanlar dikkat! Haftanın bir gününde düğün yapılamayacak: Tarih belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7 şehirde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! Onlarca şüpheli gözaltına alındı
Altınlarını satıp bu işe girdi! 70 günde 3 kez hasat yapıp, paraya para demiyor
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!
ETİKETLER
#Çalışan Hakları
#Düğün Salonları
#Salı Tatili
#İstdo
#Sektör Standartları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.