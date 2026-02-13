Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

7 şehirde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! Onlarca şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 şehirde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken bunlardan 25'i sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

7 şehirde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! Onlarca şüpheli gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
11:55
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
11:55

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında İstanbul merkezli 7 şehirde operasyonların düğmesine basıldı.

65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da 9 ilçede 17 eyleme karıştığı belirlenen 25 şüpheli operasyonlarda yakalandı. 25 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden çalışmalarda, aynı eylemlere katıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 Şubat'ta İstanbul merkezli, Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin illerinde belirlenen 61 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 191 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

