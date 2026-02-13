Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Serhat Yıldız

OnlyFans fenomenlerine şafak operasyonu: 300 milyonluk mal varlıklarına el konuldu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, popüler içerik platformu OnlyFans üzerinden "Suç Gelirlerini Aklama" (TCK 282) ve "Müstehcenlik" (TCK 226) suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik şafak baskını yapıldı. Soruşturma kapsamında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında da gözaltı kararı çıkartıldığı ancak şüphelilerin yurt dışında oldukları ortaya çıktı. Ayrıca 300 milyon liralık mal varlığına el konulduğu açıklandı. İşte detaylar

Haber Merkezi
13.02.2026
13.02.2026
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; "TCK 282" (Suç Gelirlerini Aklama) ve "TCK 226" (Müstehcenlik) suçlarına ilişkin önemli tespitler yapıldı.

ERİŞİM ENGELİ IP DEĞİŞİKLİĞİYLE DELİNDİ

Yapılan teknik incelemeler, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişime kapatılan OnlyFans platformuna, şüphelilerin IP adresi değişikliği yöntemlerini kullanarak girmeye devam ettiğini ortaya çıkardı. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini bu platforma yönlendirerek yasa dışı erişimi özendirdikleri tespit edildi.

ÜCRETLİ İÇERİK TUZAĞI VE KARA PARA AKLAMA

Emniyet birimlerinin dijital analizlerine göre; şüpheliler etkileşimi artırmak için herkese açık mecralarda paylaştıkları görsel ve videolarla kullanıcıları "ücretli özel içeriklere" davet etti. Bu içeriklerin anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden pazarlandığı ve elde edilen yüksek gelirlerin sistemli bir şekilde aklandığı değerlendiriliyor.

LÜKS ARAÇLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

13 Şubat 2026 sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın boyutu, el konulan mal varlıklarıyla dikkat çekti:

  • 2 Şirket
  • 10 Taşınmaz (Konut/Arsa)
  • 14 Lüks Araç

MERVE TAŞKIN VE GİZEM BAĞDAÇİÇEK LİSTEDE!

Operasyonun yankı uyandıran kısmını ise kamuoyunun yakından tanıdığı isimler oluşturdu. Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ancak bu isimlerin şu an yurt dışında oldukları belirlendi.

KASIM GARİPOĞLU'NUN LÜKS VİLLASINDAKİ PARTİLERE DE KATILMIŞTI!

Özellikle Merve Taşkın'ın adı, daha önce Kasım Garipoğlu'nun villasında düzenlenen ve gündemden düşmeyen partilerle de anılmış, hakkında farklı suçlamalardan yakalama kararı çıkarılmıştı.

