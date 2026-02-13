OnlyFans fenomenlerine şafak operasyonu: 300 milyonluk mal varlıklarına el konuldu!

Kategoriler
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; "TCK 282" (Suç Gelirlerini Aklama) ve "TCK 226" (Müstehcenlik) suçlarına ilişkin önemli tespitler yapıldı.
Yapılan teknik incelemeler, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişime kapatılan OnlyFans platformuna, şüphelilerin IP adresi değişikliği yöntemlerini kullanarak girmeye devam ettiğini ortaya çıkardı. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini bu platforma yönlendirerek yasa dışı erişimi özendirdikleri tespit edildi.
Emniyet birimlerinin dijital analizlerine göre; şüpheliler etkileşimi artırmak için herkese açık mecralarda paylaştıkları görsel ve videolarla kullanıcıları "ücretli özel içeriklere" davet etti. Bu içeriklerin anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden pazarlandığı ve elde edilen yüksek gelirlerin sistemli bir şekilde aklandığı değerlendiriliyor.
13 Şubat 2026 sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın boyutu, el konulan mal varlıklarıyla dikkat çekti:
Operasyonun yankı uyandıran kısmını ise kamuoyunun yakından tanıdığı isimler oluşturdu. Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ancak bu isimlerin şu an yurt dışında oldukları belirlendi.
Özellikle Merve Taşkın'ın adı, daha önce Kasım Garipoğlu'nun villasında düzenlenen ve gündemden düşmeyen partilerle de anılmış, hakkında farklı suçlamalardan yakalama kararı çıkarılmıştı.