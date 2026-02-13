Çin ile savaşta en az 200 B-21 ve 300 F-47 gerekiyor

Olası bir Çin çatışmasına karşı ABD Hava Kuvvetleri’nin mevcut planları yetersiz kalabilir. Uzmanlara göre Washington, yüzlerce altıncı nesil savaş uçağı ve yeni nesil bombardıman uçağına ihtiyaç duyacak.

ABD Hava Kuvvetleri’nin Çin ile yaşanabilecek yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır olup olmadığı yeniden tartışılıyor. Havacılık alanında görev yapmış eski pilotlar ve savunma uzmanlarının hazırladığı yeni bir politika raporu, mevcut tedarik planlarının bu senaryo için yetersiz kalabileceğini ortaya koydu.

Rapora göre özellikle yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raider ile altıncı nesil savaş uçağı F-47 için planlanan alım sayıları, Çin gibi güçlü bir rakibe karşı gereken kapasitenin oldukça altında.

ÇİN’İN SAVUNMA AĞI NASIL BİR TABLO OLUŞTURUYOR?

Mitchell Institute tarafından yayımlanan çalışmada dikkat çekilen nokta şu: Çin’in kurduğu anti-access/area-denial (A2/AD) savunma ağı ve ülkenin coğrafi avantajı birleştiğinde, hava ve füze savunma sistemlerinin güvenle konuşlanabileceği geniş “korunaklı alanlar” ortaya çıkıyor.

Bu alanlardan sağlanacak yoğun ateş gücü, ABD kuvvetleri için ciddi bir risk anlamına geliyor. Dolayısıyla bu savunma katmanlarının etkisiz hale getirilmesi, ABD’nin hava operasyonları açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Açıkçası mesele sadece teknoloji değil; sayı ve sürdürülebilirlik de belirleyici.

Raporun yazarları Heather Penney ve emekli Hava Kuvvetleri Albayı Mark Gunzinger, düşük görünürlüklü bombardıman ve savaş uçaklarının yüksek tehdit ortamlarında hayatta kalma kabiliyetine sahip olduğunu kabul ediyor. Ancak asıl sorun, bu uçakların sayısının olası bir Çin senaryosu için yeterli olmaması.

“200 B-21 Ve 300 F-47 GEREKİYOR”

Uzmanların önerisi oldukça net: ABD Hava Kuvvetleri en az 200 adet B-21 Raider ve 300 adet F-47 savaş uçağı tedarik etmeli. Bu rakamlar, mevcut planların neredeyse iki katına işaret ediyor.

Şu anki resmi planlara bakıldığında ise tablo daha sınırlı. ABD Hava Kuvvetleri, Boeing tarafından geliştirilen F-47’den en az 185 adet; Northrop Grumman üretimi B-21’den ise en az 100 adet satın almayı hedefliyor.

Rapor ayrıca, Lockheed Martin üretimi F-35 Lightning II ile Boeing’in F-15EX Eagle II savaş uçaklarının da daha yüksek oranlarda tedarik edilmesini öneriyor. Yeterli platform olmazsa ne olur? Uzmanlara göre savaş uzar. Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi süreç, zamanla bir “kaynak tüketme yarışına” dönüşebilir.

ÜRETİM SÜRECİ ZAMAN ALACAK

B-21 Raider şu anda düşük oranlı ilk üretim aşamasında. Ancak teslim edilen uçaklar test amaçlı ve henüz operasyonel hizmete başlamış değil.

F-47’nin tasarım ve geliştirme sözleşmesi ise yalnızca geçen yıl verildi. Uçağın 2029’a kadar faaliyete geçmesi, 2030’lu yıllarda ise hizmete alınması hedefleniyor.

Bu süreçte ABD Hava Kuvvetleri, yaşlanan B-52 Stratofortress, B-1 Lancer ve B-2 Spirit bombardıman uçaklarına güvenmek zorunda kalacak gibi görünüyor. B-21 için ilk operasyonel teslimatın bu yıl ya da gelecek yıl yapılması bekleniyor; ancak seri üretim hızının ne seviyeye ulaşacağı belirsizliğini koruyor.

EK BÜTÇE İHTİYACI: YILLIK 40 MİLYAR DOLAR

Mitchell Institute, önerilen üretim temposunun sağlanabilmesi için yıllık en az 40 milyar dolarlık ek bütçe artışı gerektiğini hesaplıyor.

Bu artış yalnızca insanlı platformlar için değil, “sadık kanat arkadaşı” olarak bilinen insansız Collaborative Combat Aircraft (CCA) sistemlerini de kapsıyor. Yani mesele sadece uçak almak değil; insanlı ve insansız sistemleri birlikte çalıştırabilecek bir yapı kurmak.