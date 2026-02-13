Menü Kapat
TGRT Haber
Balıkçı tezgahları gümüşe boyandı! Hamsi fiyatları dibe vurdu: Vatandaşlar pazara akın ediyor!

Denizden bereket fışkırdı, hamsinin fiyatı dibe vurdu. İstanbul Beylikdüzü’nde tezgahlar gümüşe boyanırken, kilosu 120 liraya kadar gerileyen hamside '4 kilo 400 lira' kampanyasıyla vatandaşlar balıkçı dükkanlarına akın etti. İşte detaylar...

İstanbul’un tanınmış balıkçılarından Kenan Balcı, sezonun en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Hamsinin bu yıl oldukça iri ve lezzetli çıktığını ifade eden Balcı, fiyatların da adeta dip yaptığını söyledi.

Balıkçı tezgahları gümüşe boyandı! Hamsi fiyatları dibe vurdu: Vatandaşlar pazara akın ediyor!

İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Kenan Balcı, bereketli geçen bu sezonda bol, iri ve lezzetli hamsinin son yılların en düşük fiyatlarıyla satıldığını belirterek, vatandaşları balık tüketmeye ve stoklamaya çağırdı.
Hamsi, bu sezon iri, lezzetli ve son yılların en düşük fiyatlarıyla (120 TL/kg, 4 kg/400 TL) satışa sunuluyor.
Balıkçı Kenan Balcı, vatandaşları bu fırsatı değerlendirerek hamsi stoklamaya ve en az haftada iki kez balık tüketmeye teşvik ediyor.
Balık, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren, vitamin ve protein açısından zengin, katkısız doğal bir ilaç olarak vurgulanıyor.
Türk somonunda da indirimler mevcut olup, 4 kilosu bin 200 liradan satılıyor.
Balıkçı tezgahları gümüşe boyandı! Hamsi fiyatları dibe vurdu: Vatandaşlar pazara akın ediyor!

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda hamsinin kilosu 120 liradan satışa sunulurken, 4 kilosu ise 400 liradan alıcı buluyor. Son yılların en düşük fiyatlarının görüldüğünü belirten Balcı, "Bu fırsat her zaman gelmez. Vatandaşlarımız dolaplarını doldursun. Hamsi şu an en uygun ve en sağlıklı protein kaynağı. 1 kilo fiyatı 120 lira, 4 kilosu 400. Vatandaşlarımız hafta en az iki kez balık" dedi.

Balıkçı tezgahları gümüşe boyandı! Hamsi fiyatları dibe vurdu: Vatandaşlar pazara akın ediyor!

"BALIK GIDA DEĞİL DOĞAL İLAÇ"

Balığın sağlık açısından önemine dikkat çeken Balcı, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için balık tüketiminin artırılması gerektiğini belirterek, "Balık doğal, katkısız, vitamin ve protein açısından çok zengin bir besin. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balıktır. Profesörlerimiz, doktorlarımız bize ‘Kenan Bey siz gıda değil, doğal ilaç satıyorsunuz’ diyor. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için balık tüketimi çok önemli. Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Çünkü içende hiç bir katkı maddesi bulunmuyor"

Balıkçı tezgahları gümüşe boyandı! Hamsi fiyatları dibe vurdu: Vatandaşlar pazara akın ediyor!

Türk somonunda da ciddi bir indirim olduğunu belirten Balcı, 4 kilo Türk somonunun bin 200 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Balıkçı tezgahları gümüşe boyandı! Hamsi fiyatları dibe vurdu: Vatandaşlar pazara akın ediyor!
