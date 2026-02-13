Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

15 suç örgütüne büyük operasyon! 438 milyon TL'lik vurgun: Çok sayıda gözaltı var

Jandarma ekipleri 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 08:24
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 08:41

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ekipleri 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Aydın'da; ve , Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

