Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Akın Gürlek’ten 'yemin kavgası' sorusuna tek cümlelik cevap!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemin töreninde sırasında CHP'li vekillerin çirkin engelleme girişimine maruz kalmıştı. Yaşanan gerginliğe rağmen Gürlek yeminini etmiş fakat milletvekilleri birbirine girmişti. Gürlek yaşananların ardından konuya ilişkin ilk kez konuştu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akın Gürlek’ten 'yemin kavgası' sorusuna tek cümlelik cevap!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 09:50

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemin töreninde CHP'li isimlerin engellemesi ve milletvekillerinin yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü soruşturmalar hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunan Gürlek, kavga ile ilgili sorulara tek cümle ile cevap verdi.

Akın Gürlek’ten 'yemin kavgası' sorusuna tek cümlelik cevap!

Bakan Gürlek, Başsavcı olduğu dönemde İstanbul'da yürüttüğü soruşturmalara ilişkin soruya cevap vererek "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek" dedi. Bakan Gürlek "TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" diyerek bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Akın Gürlek’ten 'yemin kavgası' sorusuna tek cümlelik cevap!

“SORUŞTURMALARLA İLGİLİ SÜREÇLER AYNEN İŞLEYECEK”

Bakan Gürlek, tv100'de yayınlanan programa konuk olan Murat Kelkitlioğlu'nun sorularını yanıtladı. Başsavcı olduğu dönemde İstanbul'da yürüttüğü soruşturmalara ilişkin soruya cevap veren Gürlek, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. Gürlek, "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak" dedi.

Akın Gürlek’ten 'yemin kavgası' sorusuna tek cümlelik cevap!

"YEMİN KAVGASI" SORUSUNA TEK CÜMLELİK CEVAP

Akın Gürlek, "TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna ise, "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" diyerek bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Akın Gürlek’ten 'yemin kavgası' sorusuna tek cümlelik cevap!
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.