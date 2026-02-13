Akın Gürlek’ten 'yemin kavgası' sorusuna tek cümlelik cevap!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemin töreninde CHP'li isimlerin engellemesi ve milletvekillerinin yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü soruşturmalar hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunan Gürlek, kavga ile ilgili sorulara tek cümle ile cevap verdi.

“SORUŞTURMALARLA İLGİLİ SÜREÇLER AYNEN İŞLEYECEK”

Bakan Gürlek, tv100'de yayınlanan programa konuk olan Murat Kelkitlioğlu'nun sorularını yanıtladı. Başsavcı olduğu dönemde İstanbul'da yürüttüğü soruşturmalara ilişkin soruya cevap veren Gürlek, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı. Gürlek, "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak" dedi.

"YEMİN KAVGASI" SORUSUNA TEK CÜMLELİK CEVAP

