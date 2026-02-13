Menü Kapat
16°
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Avrupa hipersonik füzesini tanıttı

Alman-İngiliz savunma girişimi Hypersonica'nın geliştirdiği prototip, Norveç'teki testte Mach 6'nın üzerine çıktı. Sadece 9 ayda geliştirilen sistem, Avrupa'nın bağımsız hipersonik kapasite hedefinde önemli bir eşik olarak görülüyor.

Avrupa hipersonik füzesini tanıttı
Berkay Alptekin
13.02.2026
09:53
13.02.2026
09:56

Avrupa savunma sanayii, hipersonik yarışta yeni bir sayfa açtı. Alman-İngiliz ortaklı girişim Hypersonica, özel sektör tarafından geliştirilen ilk Avrupa prototipinin test uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

3 Şubat’ta Norveç’in kuzeyindeki Andøya Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen testte prototip, Mach 6’nın üzerine çıktı. Füze, tırmanış ve iniş boyunca sistemlerin normal çalıştığı uçuşta 300 kilometreden fazla mesafe kat etti. Açıkçası bu hız seviyesi, Avrupa için sembolik olduğu kadar teknik açıdan da kritik bir eşik anlamına geliyor.

HİPERSONİK HIZDA DOĞRULANAN SİSTEM PERFORMANSI

Şirketin açıklamasına göre uçuş, yalnızca hız göstergesi açısından değil; alt bileşen seviyesine kadar sistem performansını doğrulaması bakımından da önemli. Manevra kabiliyeti ve uçuş kontrol teknolojilerine ilişkin elde edilen verilerin, bundan sonraki geliştirme aşamalarına yön vereceği belirtiliyor.

Hypersonica, NATO ve Birleşik Krallık’ın 2030 hedefleriyle uyumlu biçimde, 2029’a kadar Avrupa’ya ait bağımsız bir hipersonik taarruz kapasitesini operasyonel hale getirmeyi amaçlıyor. Yani mesele sadece bir test başarısı değil; daha geniş bir savunma mimarisinin parçası.

Avrupa hipersonik füzesini tanıttı

SADECE 9 AYDA GELİŞTİRİLDİ

Defence Industry Europe’un haberine göre şirket, tasarımdan entegrasyona, yasal izinlerden fırlatma hazırlıklarına kadar tüm süreci yalnızca 9 ayda tamamladı.

Aralık 2023’te Münih yakınlarında kurulan ve Londra’da da bir yan kuruluşu bulunan girişimin yaklaşık 50 çalışanı var.

Bu kadar kısa sürede sonuç alınmasının arkasında ise modüler füze mimarisi bulunuyor. Şirket, bu yapı sayesinde geliştirme döngülerini yıllar yerine aylar seviyesine indirebildiğini, geleneksel savunma projelerine kıyasla maliyetleri yüzde 80’den fazla azaltma potansiyeline sahip olduğunu savunuyor. Doğrusu, savunma sanayiinde bu oranlar dikkat çekici.

HİPERSONİK SİLAHLAR NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Hipersonik füzeler, atmosfer içinde manevra kabiliyetini koruyarak ses hızının beş katından daha yüksek hızlarda uçabilen sistemler olarak tanımlanıyor. Bu hızlarda ortaya çıkan yoğun ısıl stres, malzeme mühendisliği ve uçuş kontrol kararlılığını son derece hassas hale getiriyor. Yani sadece hız değil; ısıya dayanıklılık ve yönlendirme kabiliyeti de işin en zor kısmı.

Son dönemde güvenlik kaygıları Avrupa’da savunma yatırımlarını hızlandırmış durumda. Rusya’nın 2024’ün sonlarından bu yana Ukrayna’da kullandığı belirtilen Oreshnik hipersonik füze sistemi, bu sürecin önemli tetikleyicilerinden biri oldu. Rusya, sistemin 5.500 kilometreye kadar menzile sahip olduğunu bildiriyor.

AVRUPA SAVUNMASINDA YENİ DÖNEM

Avrupa’daki girişimler yalnızca hipersonik taarruz kapasitesi geliştirmeye değil, aynı zamanda bu tehditlere karşı koyabilecek karşı-hipersonik sistemlere de odaklanıyor. Avrupa Savunma Fonu’nun 2026 çalışma programında bu alana 168 milyon avroluk bütçe ayrılması, kıtanın teknolojik bağımsızlık arayışını ortaya koyuyor.

ETİKETLER
#savunma sanayi
#hipersonik füze
#Avrupa Savunması
#Hypersonica
#Mach 6
#Dünya
