Ruşen Çakır, Erdoğan'la tokalaşmasını böyle savundu!

AK Parti Grup Toplantısı’na yaşanan tokalaşma olayı siyaset gündemine oturdu. Muhalif çizgisiyle tanınan gazeteci Ruşen Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek tokalaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkiler sonrası Ruşen Çakır bir video yayımlayarak konuya açıklık getirdi. Ünlü gazeteci 'Benim gözümde siyasetçilerin hepsi aynı. Ama ben Erdoğan'ın elini sıkarım" ifadelerini kullandı.
Çakır, “Benim gözümde siyasetçilerin hepsi aynıdır. Kime oy verdiğim beni bağlar. Siyasi duruşumu bilen bilir. Ama ben Erdoğan’ın elini sıkarım. Erdoğan’ın elini sıkarken ondan bir şey istemem." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı döneminde de birçok kez çıkışta tokalaştıklarını belirten Çakır, “Bir kere bile Erdoğan’ın makamına girmedim. Bir kere bile Erdoğan’ın uçağına binmedim. Ama hakkında yazdım, çizdim. Memnun olmadığı çok şey yazdım ama hiçbir zaman onun hışmına uğramadım” dedi.