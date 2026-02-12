Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü: Balkanlar için kritik mesajlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. Erdoğan ve Vucic, Balkanlarda istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi için atılacak adımları ele aldı. İki lider, Türkiye ile Sırbistan arasındaki toplam ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını ve 5 milyar dolarlık hedefe yaklaşıldığını belirtti. Erdoğan, Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli firma sayısının 1500'ü aştığını ve toplam yatırım miktarının 300 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Karşılıklı turist sayılarındaki artışın, halkların birbirini daha yakından tanıma isteğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs-haziran ayları içerisinde geniş bir ekiple Sırbistan'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

VUCİC ANKARA'DA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunma üzere Türkiye’ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısında törenle karşıladı. Daha sonra Erdoğan, Vucic ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR:

-Balkanlarda istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi için neler yapabileceğimizi görüştük.

-Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken bugün 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur.

-Halklarımızın birbirini daha yakından tanıma isteğinin tezahürü artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye Sırp turistler için ikinci turizm durağıdır. Vatandaşlarımızın da seyahat güzergahında yer alıyor.

-Dünyada belirsizliğin arttığı dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barış ve huzurun tesisi için çalışıyoruz. Balkanları asla ihmal etmiyoruz

VUCİC'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Ben 5 milyar doları hedef belirlediğimizde başta şüpheci yaklaşmıştım. Ama hedefin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Sırbistan Türkiye'den küçük bir ülke ama Türkiye için önemli bir ortak.

-Alt yapı projelerinden bahsettik. Sayın cumhurbaşkanının ülkemize gerçekleştireceği büyük ziyareti gerçekleştireceğiz ve imzalar atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs-haziran ayları içerisinde geniş bir ekiple ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.