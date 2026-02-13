Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Casperlar'ın yöneticisi 'VIP kaçışı' detaylarıyla anlattı! Emmi diplomatik plakalı aracın bagajında kaçmış

Casperlar Organize Suç Örgütü yöneticilerinden "Emmi" kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun kaçtığı Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Kurtoğlu verdiği ifadede nasıl kaçtığını tüm detaylarıyla anlattı. Örgüt yöneticisinin VIP cipin bagajında sınırı geçtiği anların görüntüsü de ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 12:03

Casperlar Organize Suç Örgütü yöneticilerinden "Emmi" kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun verdiği ifade ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş yerlerinin kurşunlanması ve haraç olaylarının faili olarak uluslararası düzeyde aranan Kurtoğlu ifadesinde diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırıldığı belirtti. İfadenin ardından güvenlik ekipleri harekete geçti, "VİP Kaçakçılık" şüphesi ile 6 şüpheli tutuklandı. Kurtoğlu, emniyette verdiği ifadede kaçış sürecini tüm ayrıntılarıyla anlattı. İşte detaylar...

Casperlar'ın yöneticisi 'VIP kaçışı' detaylarıyla anlattı! Emmi diplomatik plakalı aracın bagajında kaçmış

ROMANYA'DA KIRSKIVRAK YAKALANDI

KKTC'de çok sayıda silahlı saldırı ve tehdit olayının faili olarak aranan Kurtoğlu'nun, yurt dışına kaçtıktan sonra Romanya'da yakalandığı öğrenildi. Romanya makamlarınca Bulgaristan'a teslim edilen Kurtoğlu, Bulgar polisi tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye deport edildi. 10 Ocak'ta gözaltına alınan Kurtoğlu, emniyette verdiği ifadede kaçış sürecini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

DİPLOMATİK PLAKALI BİR ARAÇLA KAÇMIŞ

Kurtoğlu ifadesinde, İstanbul'dan korsan taksiyle Edirne'ye getirildiğini, şehir merkezindeki bir apart otelde bir gece konakladığını söyledi. Ertesi gün Edirne Yeni Sanayi Sitesi 29 blokta bulunan bir oto yıkama işletmesine götürüldüğünü belirten Kurtoğlu, burada bir süre bekletildiğini aktardı.
İddialara göre, daha sonra üç kişiyle birlikte Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı bir aracın bagaj bölümüne bindirilerek sınırdan çıkarıldı. Aracın Kapıkule üzerinden Bulgaristan'a geçtiği, ardından Romanya'ya ulaşıldığı öne sürüldü.

Casperlar'ın yöneticisi 'VIP kaçışı' detaylarıyla anlattı! Emmi diplomatik plakalı aracın bagajında kaçmış

GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

Kurtoğlu'nun beyanı üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Apart otel ve oto yıkama istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Yapılan teknik incelemede, söz konusu aracın Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç olduğu tespit edildi. Ayrıca aracın 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Kapıkule üzerinden Bulgaristan'a, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan ise Yunanistan'a birden fazla giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Casperlar'ın yöneticisi 'VIP kaçışı' detaylarıyla anlattı! Emmi diplomatik plakalı aracın bagajında kaçmış

"VIP KAÇAKÇILIK" ŞÜPHESİ

Soruşturmada Kurtoğlu'nun İstanbul'dan Edirne'ye getirilmesinde rol aldığı iddia edilen korsan taksici ile Edirne'de saklanmasına ve sınır dışına çıkarılmasına yardım ettiği değerlendirilen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, diplomatik dokunulmazlıktan yararlanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen bu organizasyonda aktif rol aldıkları iddia ediliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Casperlar'ın yöneticisi 'VIP kaçışı' detaylarıyla anlattı! Emmi diplomatik plakalı aracın bagajında kaçmış

DİPLOMATİK BOYUT ARAŞTIRILIYOR

Olayın diplomatik araç kullanılması iddiası sebebiyle uluslar arası boyut kazandığı belirtilirken, ilgili konsolosluk aracı ve görevli personel hakkında da idari ve adli inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

