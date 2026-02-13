Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Suç örgütü operasyonunda polislere ateş açıldı: 1 polis yaralı!

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütünün deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ateş açması sonucu 1 özel harekat polisi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Suç örgütü operasyonunda polislere ateş açıldı: 1 polis yaralı!
IHA
13.02.2026
13.02.2026
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il sınırları içerisinde faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Suç örgütü operasyonunda polislere ateş açıldı: 1 polis yaralı!

Yürütülen teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu şüpheli şahısların tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 bin 282 adet fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi.

Suç örgütü operasyonunda polislere ateş açıldı: 1 polis yaralı!

1 POLİS YARALANDI

Öte yandan şüpheli şahıslardan birinin adresinde gerçekleştirilen operasyon esnasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir özel harekat komiseri ayağından yaralandı. Yaralanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

#kaçakçılık
#organize suçlar
#uyuşturucu operasyonu
#Silah Ele Geçirildi
#Polis Yaralandı
#Yaşam
