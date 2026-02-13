Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verileri bugün ne zaman, saat kaçta açıklanacağı küresel ekonomileri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD tarım dışı istihdam verisi 12 Şubat 2026 Perşembe günü açıklandı. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, iş gücüne dair endişeleri bir miktar azalttı. Ancak bu verinin alt kalemlerinden alınan sinyaller risklerin tamamen ortadan kalmadığını gösterdi. ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından yatırımcıların gözleri bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 15:36

verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündem oldu. ABD'de son açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Ancak istihdam kazanımları ağırlıklı olarak sağlık sektöründe yoğunlaşması ve imalatta sınırlı bir artış görülmesi, ABD'de ekonomik büyümenin kalitesine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bu durum ABD Merkez Bankasının (FED) faiz patikasına yönelik piyasa beklentilerinde sınırlı da olsa değişimlere yol açtı. Bugün ise ABD enflasyon verileri açıklanacak. Vatandaşlra tarafından ABD enflasyon verilerinin ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak olup, FED'in faiz beklentileri ve piyasalardaki potansiyel oynaklıklar açısından kritik önem taşıyor.
ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak.
Veriler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz beklentileri üzerinde kritik bir etkiye sahip.
Açıklanacak enflasyon verilerine göre piyasalarda oynaklık oluşması bekleniyor.
Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık %0,3, yıllık %2,5 artması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak. Analistler enflasyon veirleirnin FED'e ilişkin faiz beklentilerinde kritik değer taşıdığını anımsatarak veriden alınacak sinyallere göre piyasalarda oynaklıklar oluşabileceğini belirtti.

Piyasa beklentilerine göre, ABD'de ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin () aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu

Diğer bir taraftan ise jeopolitik olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin devam ettiğini ifade etti. Trump "Eğer anlaşmaya varmazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." ifadelerini kullandı. Rusya ile ABD yönetiminin geniş kapsamlı bir ekonomik iş birliği paketi üzerinde çalıştığı ve Rusya'nın yeniden doları benimseyeceğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Bu yöndeki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ETİKETLER
#tüfe
#abd enflasyon
#fed faiz kararı
#Piyasa Beklentisi
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.