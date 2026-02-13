ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündem oldu. ABD'de son açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Ancak istihdam kazanımları ağırlıklı olarak sağlık sektöründe yoğunlaşması ve imalatta sınırlı bir artış görülmesi, ABD'de ekonomik büyümenin kalitesine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bu durum ABD Merkez Bankasının (FED) faiz patikasına yönelik piyasa beklentilerinde sınırlı da olsa değişimlere yol açtı. Bugün ise ABD enflasyon verileri açıklanacak. Vatandaşlra tarafından ABD enflasyon verilerinin ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak. Analistler enflasyon veirleirnin FED'e ilişkin faiz beklentilerinde kritik değer taşıdığını anımsatarak veriden alınacak sinyallere göre piyasalarda oynaklıklar oluşabileceğini belirtti.

Piyasa beklentilerine göre, ABD'de ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer bir taraftan ise jeopolitik olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin devam ettiğini ifade etti. Trump "Eğer anlaşmaya varmazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." ifadelerini kullandı. Rusya ile ABD yönetiminin geniş kapsamlı bir ekonomik iş birliği paketi üzerinde çalıştığı ve Rusya'nın yeniden doları benimseyeceğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Bu yöndeki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.