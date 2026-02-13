Menü Kapat
16°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Sürdürülebilir seviyeler korunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
15:09
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
15:09

Hazine ve Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Sürdürülebilir seviyeler korunuyor

Zorlu küresel şartlara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyelerin korunduğunu işaret eden Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
"2023 ortasında yüzde 5'e ulaşan yıllık cari açığın milli gelire oranı 2024'te yüzde 0,8'e geriledi. 2025'te bu oranın yüzde 1,6 olmasını bekliyoruz. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-23 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024'te yüzde 0,2 fazla verdik. 2025 yılında ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörüyoruz."

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Sürdürülebilir seviyeler korunuyor

DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ, 10,7 MİLYAR DOLAR İLE SON ON YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

programlarına duyulan güvenle dış finansmana erişimin güçlendiğini ve maliyetlerin de gerilediğini dikkati çeken Şimşek, "Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025'te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Sürdürülebilir seviyeler korunuyor

2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz. Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

