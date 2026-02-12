Menü Kapat
11°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dış ticaret haddi Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Aralık ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7,2 puan artarak, 2025 yılı Aralık ayında 92,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2025 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0 arttı, yakıtlarda yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 arttı.

Dış ticaret haddi Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,4 AZALDI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 arttı, yakıtlarda yüzde 6,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 arttı.

Dış ticaret haddi Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 4,2 ARTTI

birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) aynı kaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

Dış ticaret haddi Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,4 arttı, yakıtlarda yüzde 1,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 arttı.

Dış ticaret haddi Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Kasım ayında 143,3 iken 2025 Aralık ayında yüzde 2,8 oranında artarak 147,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Aralık ayında 164,1 iken 2025 yılı Aralık ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 157,0 oldu.

Dış ticaret haddi Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Kasım ayında 130,0 iken 2025 Aralık ayında yüzde 1,0 oranında artarak 131,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Aralık ayında 136,3 iken 2025 yılı Aralık ayında yüzde 3,0 oranında artarak 140,5 oldu.

Dış ticaret haddi Aralık ayında 92,4 olarak gerçekleşti

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI ARALIK AYINDA 92,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Aralık ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7,2 puan artarak, 2025 yılı Aralık ayında 92,4 oldu.

