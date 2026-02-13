Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Vatandaşları 87 milyon TL dolandırıan şebekeye darbe indirildi! 11 ildeki operasyonlarda 22 kişi tutuklandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 11 şehirde operasyonların düğmesine basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bunlardan 22'si tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vatandaşları 87 milyon TL dolandırıan şebekeye darbe indirildi! 11 ildeki operasyonlarda 22 kişi tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 17:11

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin müştekileri telefonla arayarak kendilerini ve savcı olarak tanıtıp toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

11 ŞEHİRDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Ankara merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir'de 11 Şubat 2026 tarihinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği koordinesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlada çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Uçağın kanadı delindi, sola yattı
Dolandırıcı şebekesinin yöntemi şok etti! Milyonlarca lira dolandırmışlar
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#polis
#sahtecilik
#Ankara
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.