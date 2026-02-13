Vatandaşları 87 milyon TL dolandırıan şebekeye darbe indirildi! 11 ildeki operasyonlarda 22 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin müştekileri telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

11 ŞEHİRDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Ankara merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir'de 11 Şubat 2026 tarihinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği koordinesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlada çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.