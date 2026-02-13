Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Antalya Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Uçağın kanadı delindi, sola yattı

Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın tekerlekleri yerinden çıktı, kanadı delindi. Havalimanında adeta faciadan dönüldü. Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken arıza verdiği bildirildi.

13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026

'nda kalkışa hazırlanan uçakta arıza meydana geldi. Uçağın tekerleklerinin yerinden çıktığı belirtilirken kanat delindi ve sola yattı.

Antalya Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Uçağın kanadı delindi, sola yattı

Uçaktaki yolcular tahliye edilirken ARFF ekipleri uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

Antalya Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Uçağın kanadı delindi, sola yattı

EKİPLER UÇAĞI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dikmesi yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadı zarar görürken, ARFF ekipleri olaya müdahale etti.

Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, ekipler uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Uçaktan tahliye edilen yolcular başka bir uçağa transfer edildi.

Antalya Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Uçağın kanadı delindi, sola yattı

