Antalya Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Uçağın kanadı delindi, sola yattı

Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçakta arıza meydana geldi. Uçağın tekerleklerinin yerinden çıktığı belirtilirken kanat delindi ve sola yattı.

Uçaktaki yolcular tahliye edilirken ARFF ekipleri uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

EKİPLER UÇAĞI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dikmesi yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadı zarar görürken, ARFF ekipleri olaya müdahale etti.

Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, ekipler uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Uçaktan tahliye edilen yolcular başka bir uçağa transfer edildi.