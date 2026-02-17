Menü Kapat
Editor
Editor
 Ebrar Oral

Ali vuruldu, ortalık karışıyor! Aynı Yağmur Altında dizisinden bomba fragman geldi!

ATV'nin yeni iddialı dizisi 'Aynı Yağmur Altında' yayınlanan son bölümü ile izleyenlerin heyecanını ikiye katladı. Gerilimin hat safhaya yükseldiği Aynı Yağmur Altında' dizisinin ikinci bölümü geceye damga vurur iken izleyiciler, fenomen dizinin gelecek haftaki bölüm fragmanını araştırır oldu. Peki Aynı Yağmur Altında dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

17.02.2026
17.02.2026
saat ikonu 02:15

Kızılcık Şerbeti ile Taşacak Bu Deniz dizisinin senaryosuna benzerliği ile gündeme gelen 'Aynı Yağmur Altında'nın ikinci bölümü bu akşam TV ekranlarında yerini aldı. Güçlü ve iddialı oyuncu kadrosu ile izleyenlerin dikkatini çeken 'Aynı Yağmur Altında' dizisi, tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMÜYLE NEFES KESTİ!

Başrollerinde ile Burak Tozkoparan'ın olduğu Aynı Yağmur Altında dizisi, bu hafta heyecan dolu gelişmelere imza attı. Heyecan ve gerilimin ön planda olduğu bu haftaki bölümde ortalık yeniden karıştı.

Ali vuruldu, ortalık karışıyor! Aynı Yağmur Altında dizisinden bomba fragman geldi!

Saplantılı aşıkları yüzünden yolları bir türlü birbirine kavuşamayan Rosa ile Ali'nin imkansız aşkı, tüm dengeleri yerinden oynatıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜMDE NE OLDU? AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜM ÖZET:

Ali'ye olan aşkı nedeniyle gözü hiçbir şey görmeyen Beliz'in, nikah sırasında elinde silahla kendini öldürmek istemesi dizinin en çarpıcı anlarından biri olur iken Ali, Rosa'nın karşısında yalan söylemek zorunda kalıyor.

Ali vuruldu, ortalık karışıyor! Aynı Yağmur Altında dizisinden bomba fragman geldi!

Rosa'nın Ali'den yediği ihanet karşısında dengesi şaşar iken, diğer yandan Rosa'nın saplantılı hayranı Koray Rosa ile kavuşmasında en büyük engel olarak gördüğü Ali'yi ortadan kaldırmayı planlıyor.

Rosa'nın vefat ettiği zannettiği babası Aytekin, işin aslında intikam planı için saklı tutuluyor. Koray'ın annesi Tülin Karamanoğlu'nun Aydan ailesini evine davet ettiği akşam yemeğinde ortalık iyice kızışıyor.

Ali vuruldu, ortalık karışıyor! Aynı Yağmur Altında dizisinden bomba fragman geldi!

Aileler arasında tansiyonların yükseldiği akşam yemeği sırasında her iki tarafta birbirini inançlarından vurmaya kalkıyor.

Ali vuruldu, ortalık karışıyor! Aynı Yağmur Altında dizisinden bomba fragman geldi!

Dizinin sonlarına doğrı Ali, aşkı için herkesi bir yana itmiş iken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini yerle bir eden çok kırıcı bir yalan söylüyor. Konuşmaları sırasında Ali'nin vurulması ise dizinin en duygusal anlarından biri oluyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atv'nin yeni sezon iddialı dizilerinden olan 'Aynı Yağmur Altında' dizisi, Pazartesi günleri izleyicileriyle bir araya geliyor. İlk bölüm çekimi Londra'da yapılan Aynı Yağmur Altında'nın oyuncu kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Ali vuruldu, ortalık karışıyor! Aynı Yağmur Altında dizisinden bomba fragman geldi!

Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez
Burak Tozkoparan - Ali Aydan
Hülya Avşar - Fazilet
Fikret Kuşkan - Umur Karanoğlu
Deniz Uğur - Hümeyra
Levent Ülgen - Faik Aydan
Erkan Can - Mürsel Duran
Mine Çayıroğlu - Tülin Karanoğlu
Taro Emir Tekin - Koray Karanoğlu
Bahar Şahin - Beliz Karanoğlu
Sarp Bozkurt - Bülent
Birand Tunca - Kerem Aydan
Türkü Turan - Seray
Selin Işık - Rana

