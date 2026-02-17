Ali vuruldu, ortalık karışıyor! Aynı Yağmur Altında dizisinden bomba fragman geldi!

Kızılcık Şerbeti ile Taşacak Bu Deniz dizisinin senaryosuna benzerliği ile gündeme gelen 'Aynı Yağmur Altında'nın ikinci bölümü bu akşam TV ekranlarında yerini aldı. Güçlü ve iddialı oyuncu kadrosu ile izleyenlerin dikkatini çeken 'Aynı Yağmur Altında' dizisi, tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMÜYLE NEFES KESTİ!

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Burak Tozkoparan'ın olduğu Aynı Yağmur Altında dizisi, bu hafta heyecan dolu gelişmelere imza attı. Heyecan ve gerilimin ön planda olduğu bu haftaki bölümde ortalık yeniden karıştı.

Saplantılı aşıkları yüzünden yolları bir türlü birbirine kavuşamayan Rosa ile Ali'nin imkansız aşkı, tüm dengeleri yerinden oynatıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜMDE NE OLDU? AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜM ÖZET:

Ali'ye olan aşkı nedeniyle gözü hiçbir şey görmeyen Beliz'in, nikah sırasında elinde silahla kendini öldürmek istemesi dizinin en çarpıcı anlarından biri olur iken Ali, Rosa'nın karşısında yalan söylemek zorunda kalıyor.

Rosa'nın Ali'den yediği ihanet karşısında dengesi şaşar iken, diğer yandan Rosa'nın saplantılı hayranı Koray Rosa ile kavuşmasında en büyük engel olarak gördüğü Ali'yi ortadan kaldırmayı planlıyor.

Rosa'nın vefat ettiği zannettiği babası Aytekin, işin aslında intikam planı için saklı tutuluyor. Koray'ın annesi Tülin Karamanoğlu'nun Aydan ailesini evine davet ettiği akşam yemeğinde ortalık iyice kızışıyor.

Aileler arasında tansiyonların yükseldiği akşam yemeği sırasında her iki tarafta birbirini inançlarından vurmaya kalkıyor.

Dizinin sonlarına doğrı Ali, aşkı için herkesi bir yana itmiş iken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini yerle bir eden çok kırıcı bir yalan söylüyor. Konuşmaları sırasında Ali'nin vurulması ise dizinin en duygusal anlarından biri oluyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atv'nin yeni sezon iddialı dizilerinden olan 'Aynı Yağmur Altında' dizisi, Pazartesi günleri izleyicileriyle bir araya geliyor. İlk bölüm çekimi Londra'da yapılan Aynı Yağmur Altında'nın oyuncu kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez

Burak Tozkoparan - Ali Aydan

Hülya Avşar - Fazilet

Fikret Kuşkan - Umur Karanoğlu

Deniz Uğur - Hümeyra

Levent Ülgen - Faik Aydan

Erkan Can - Mürsel Duran

Mine Çayıroğlu - Tülin Karanoğlu

Taro Emir Tekin - Koray Karanoğlu

Bahar Şahin - Beliz Karanoğlu

Sarp Bozkurt - Bülent

Birand Tunca - Kerem Aydan

Türkü Turan - Seray

Selin Işık - Rana