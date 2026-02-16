Süper kahraman kılığına giren polisler hırsızları böyle yakaladı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü karnaval sırasında cep telefonu hırsızlığı yapanlar, süper kahraman ve film karakteri kostümleri giyen polisler tarafından yakalandı. Polisler, Captain America, Batman ve Jason Voorhees maskeleri takarak karnaval alanında devriye gezdi. Operasyon kapsamında Santa Teresa semtinde beş çalıntı telefon ele geçirildi. Yetkililer, cihazların sahiplerine iade edileceğini duyurdu. Paylaşılan görüntülerde kostümlü polislerin şüphelileri ekip aracına götürdüğü görüldü.