Yolun çökme anı kamerada! Debisi yükselen dere önüne geleni yıktı

Hatay'da etkili olan aşırı yağış, derenin debisini artırınca, dere yatağının yanındaki yol çöktü. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da hafta sonu yağan yağmur etkisini artırdı. Dörtyol ilçesinde yağışla birlikte derelerin debisi yükselirken, Özerli Mahallesi'nde derenin yükselen debisi yolun çökmesine neden oldu.