İsrail'den Lübnan’a saldırı: 'Hizbullah altyapıları vuruldu'

İsrail, Orta Doğu ülkelerinin egemenliğini ihlal eden saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada Güney Lübnan'daki Hizbullah altyapılarına yönelik saldırı düzenlendiğini belirtildi.

Silah depolarının ve fırlatma rampalarının hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Hizbullah terör örgütü, İsrail’e zarar vermek amacıyla Güney Lübnan'daki terör altyapısını yeniden inşa girişimlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hizbullah’ın bölgedeki faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmanın ihlali anlamına geldiği savunulurken, İsrail ordusunun İsrail ve vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

İsrail’in saldırılarına ait amatör kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.