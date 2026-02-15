Rusya tehdidine karşı Polonya'dan dikkat çeken nükleer çıkışı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'yı saran Rus tehdidi karşısında ülkeler savunmasına daha çok para harcamaya başladı. Polonya'dan da bu yönde bir çıkış geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polsat News televizyonuna verdiği röportajda, silahlı bir çatışmanın hemen sınırında yer alan bir ülke olduklarını ve saldırgan olarak nitelendirdiği Rusya’nın, ülkesine yönelik tutumunu gayet iyi bildiklerini ifade etti.

''NÜKLEER PROJEYE KATILMALIYIZ''

Tüm uluslararası düzenlemelere saygı gösterilerek Polonya’nın kendi nükleer kapasitesini geliştirme yoluna girmesi gerektiğini dile getiren Nawrocki, "Polonya’nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim." diye konuştu.

Nawrocki, ülkesinin kendi nükleer silahına sahip olmasına yönelik çalışmaların başlayıp başlamayacağı ya da ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini vurguladı.

Polonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na taraf olduğunun hatırlatılması ve ABD’nin böyle bir yönelime izin verip vermeyeceğiyle ilgili soruya Nawrocki, "Bunu bilmiyorum ama çalışmaları başlatabileceğimiz bir yönde hareket etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.