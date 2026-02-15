Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya tehdidine karşı Polonya'dan dikkat çeken nükleer çıkışı

Avrupa ülkelerini saran Rusya tehdidine karşı Polonya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin nükleer bir projeye katılmasına büyük destekçi olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya tehdidine karşı Polonya'dan dikkat çeken nükleer çıkışı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 16:33

'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'yı saran Rus tehdidi karşısında ülkeler savunmasına daha çok para harcamaya başladı. 'dan da bu yönde bir çıkış geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polsat News televizyonuna verdiği röportajda, silahlı bir çatışmanın hemen sınırında yer alan bir ülke olduklarını ve saldırgan olarak nitelendirdiği Rusya’nın, ülkesine yönelik tutumunu gayet iyi bildiklerini ifade etti.

Rusya tehdidine karşı Polonya'dan dikkat çeken nükleer çıkışı

''NÜKLEER PROJEYE KATILMALIYIZ''

Tüm uluslararası düzenlemelere saygı gösterilerek Polonya’nın kendi nükleer kapasitesini geliştirme yoluna girmesi gerektiğini dile getiren Nawrocki, "Polonya’nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim." diye konuştu.

Nawrocki, ülkesinin kendi nükleer silahına sahip olmasına yönelik çalışmaların başlayıp başlamayacağı ya da ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini vurguladı.

Polonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na taraf olduğunun hatırlatılması ve ABD’nin böyle bir yönelime izin verip vermeyeceğiyle ilgili soruya Nawrocki, "Bunu bilmiyorum ama çalışmaları başlatabileceğimiz bir yönde hareket etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi
İran taviz vermeye hazır! ABD'ye nükleer şartını sundu
ETİKETLER
#rusya
#polonya
#savunma
#nükleer silah
#Ukrayna İşgali
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.