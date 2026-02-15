İran taviz vermeye hazır! ABD'ye nükleer şartını sundu

İran ve ABD'nin nükleer pazarlığı sürerken Tahran'dan nükleer programa dair taviz verebileceğine dair sinyal geldi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, nükleer bir anlaşmaya varmak için elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi teklif etti.

Revançi, bu tavizin İran'ın uzlaşma konusundaki istekliliğini göstermek amacıyla olduğunu belirtti. ABD'nin yaptırımları kaldırması durumunda anlaşmanın yolunun açılacağını ifade etti.

''TOP ARTIK ABD'NİN SAHASINDA''

Cenevre'de gerçekleşecek 2. görüşme öncesinde 'topun artık ABD'nin sahasında' olduğunu söyleyen Revançi, Umman görüşmelerinin de olumlu olduğunu ifade etti. Fakat İran'ın savunma kapasitelerinden vazgeçmeyeceğini ve İsrail ile ABD'nin füze taleplerini kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

ABD'nin geçmişteki "sıfır zenginleştirme" dayatmasının artık masada olmadığını savunan Revançi, nükleer silah geliştirmedikleri yönündeki pozisyonlarını yineledi.

''SALDIRI BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLER''

ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı ve Donald Trump’ın "rejim değişikliği" imalı açıklamaları Tahran’da temkinli karşılanıyor. Revançi, olası bir askeri harekatın tüm bölgeyi kaosa sürükleyeceğini ve İran'ın bir saldırıyı "varoluşsal tehdit" olarak görmesi halinde buna uygun karşılık vereceğini bildirdi.

Bölgedeki ABD üslerinin meşru hedef olarak görüldüğünü hatırlatan Revançi, bölge ülkelerinin savaşın önlenmesi konusunda neredeyse hemfikir olduğunu ve diplomasinin tek seçenek olarak kalması gerektiğini ifade etti.