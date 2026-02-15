Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran taviz vermeye hazır! ABD'ye nükleer şartını sundu

İran, ABD ile pazarlık konusunda şartını ortaya koydu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, yaptırımlar kalkarsa nükleer programda tavizler vermeye hazır olduklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran taviz vermeye hazır! ABD'ye nükleer şartını sundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 12:42

İran ve ABD'nin nükleer pazarlığı sürerken Tahran'dan nükleer programa dair taviz verebileceğine dair sinyal geldi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, nükleer bir anlaşmaya varmak için elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi teklif etti.

Revançi, bu tavizin İran'ın uzlaşma konusundaki istekliliğini göstermek amacıyla olduğunu belirtti. ABD'nin yaptırımları kaldırması durumunda anlaşmanın yolunun açılacağını ifade etti.

İran taviz vermeye hazır! ABD'ye nükleer şartını sundu

''TOP ARTIK ABD'NİN SAHASINDA''

Cenevre'de gerçekleşecek 2. görüşme öncesinde 'topun artık ABD'nin sahasında' olduğunu söyleyen Revançi, Umman görüşmelerinin de olumlu olduğunu ifade etti. Fakat İran'ın savunma kapasitelerinden vazgeçmeyeceğini ve İsrail ile ABD'nin füze taleplerini kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

ABD'nin geçmişteki "sıfır zenginleştirme" dayatmasının artık masada olmadığını savunan Revançi, nükleer silah geliştirmedikleri yönündeki pozisyonlarını yineledi.

İran taviz vermeye hazır! ABD'ye nükleer şartını sundu

''SALDIRI BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLER''

ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı ve Donald Trump’ın "rejim değişikliği" imalı açıklamaları Tahran’da temkinli karşılanıyor. Revançi, olası bir askeri harekatın tüm bölgeyi kaosa sürükleyeceğini ve İran'ın bir saldırıyı "varoluşsal tehdit" olarak görmesi halinde buna uygun karşılık vereceğini bildirdi.

İran taviz vermeye hazır! ABD'ye nükleer şartını sundu

Bölgedeki ABD üslerinin meşru hedef olarak görüldüğünü hatırlatan Revançi, bölge ülkelerinin savaşın önlenmesi konusunda neredeyse hemfikir olduğunu ve diplomasinin tek seçenek olarak kalması gerektiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İran ikinci kez masaya oturuyor! Adres belli oldu
Batı medyası duyurdu: ABD İran'a saldıracak, komandolar girecek
ETİKETLER
#Dış Politika
#Bölgesel Güvenlik
#Abd Yaptırımları
#Uranyum Zenginleştirme
#İran Nükleer Anlaşması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.