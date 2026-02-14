ABD ve İran ikinci kez masaya oturuyor! Adres belli oldu

ABD ve İran heyetlerinin 6 Şubat'ta Umman'da düzenlenen müzakerelerin ikinci turuna ilişkin ABD'li bir yetkili ve bilgi sahibi 3 kaynak detayları açıkladı.

Kaynaklara göre, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılmasıı planlanıyor.

ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alacak.

İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

Taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.

İLK TUR SONRASI İKİ ÜLKEDEN KARŞILIKLI MESAJLAR

ABD'li yetkili, ABD merkezli Axios haber platformuna, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hafta başında Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştüğünü ve nükleer müzakerelere ilişkin Washington'un mesajlarının İran'a iletilmesi için aktardığını paylaştı.

Busaidi’nin ise Witkoff ile yaptığı görüşme sonrası söz konusu mesajı salı günü Maskat'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye ilettiği belirtildi.

Laricani, İran devlet televizyonunda verdiği röportajda, ABD’nin müzakerelere ilişkin mesajını aldığını doğrulamıştı. Maskat'ı ziyareti sırasında Laricani’nin de Tahran yönetiminin mesajını Umman Dışişleri Bakanı Busaidi’ye aktardığı basına yansımıştı.

Trump, son olarak İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." demişti.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.