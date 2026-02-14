Menü Kapat
Dünya
 Selahattin Demirel

Batı medyası duyurdu: ABD İran'a saldıracak, komandolar girecek

ABD ile İran arasında müzakerelerin devam etmesi beklenirken karşılıklı açıklamalar savaş ihtimalini de kenarda tutuyor. Batı medyasında ise ABD'nin İran'a haftalarca sürecek bir saldırı planladığı ve komandoların a karadan ülkeye gireceği iddiası ortaya atıldı.

Batı medyası duyurdu: ABD İran'a saldıracak, komandolar girecek
6 Şubat'ta Umman'da ABD ve İran heyetlerinin arasında düzenlenen müzakerelerin ikinci turunun İsviçre'de başlayacağı yönünde ABD'li kaynaklardan açıklama gelirken savaş ihtimalini güçlendiren bir iddia ortaya atıldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters "ABD ordusu Trump'ın saldırı emri vermesiyle İran'a karşı haftalarca sürebilecek operasyonların olma ihtimaline hazırlanıyor." bilgisini paylaştı. "

New York Times ise ortaya kara harekatı iddiasını atarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un savaşa hazırlandığını ve ABD komandolarının İran'a girebileceğine dair haber yaptı.

Batı medyası duyurdu: ABD İran'a saldıracak, komandolar girecek

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ DE YOLA ÇIKTI

Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'da konuşlanmasıyla İran'a açık bir mesaj veren ABD'nin yeni hamlesini dün duyuran Donald Trump "(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç." ifadelerini kullanmıştı.

Batı medyası duyurdu: ABD İran'a saldıracak, komandolar girecek

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ EN İYİ SENARYO OLUR

Trump ayrıca İran'la anlaşılamaması durumunda İran'da rejimin değişmesini “olabilecek en iyi senaryo” olarak tanımladı.

KANADA: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN İRAN İLE İLİŞKİ KURMAYACAĞIZ

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İran hakkında ses getirecek bir açıklama yaptı. Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Münih kentinde konuşan Anand, ülkesinin İran'da bir rejim değişikliğini desteklediğinin altını çizerek "Rejim değişikliği olmadan İran ile diplomatik ilişkileri kesinlikle yeniden kurmayacağız" dedi.

Batı medyası duyurdu: ABD İran'a saldıracak, komandolar girecek

YAPTIRIMLAR GENİŞLETİLDİ

Kanadalı Bakan ayrıca ülkesinin İran'a uyguladığı "Özel Ekonomik Kısıtlamalar" adlı yaptırımlar kapsamında 7 kişinin daha yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Bugün yaptırım uygulanan kişiler, İranlı muhalifleri ve insan hakları savunucularını hedef alan yıldırma, şiddet ve uluslararası baskıdan sorumlu İran devlet organlarıyla bağlantılıdır. İran'ın, eleştirmenleri susturmak için vekil ajanlar ve suç şebekeleri kullanması, Avrupa ve Kuzey Amerika'da taciz, gözetim ve planlı şiddet eylemleri de dahil olmak üzere Kanada ve benzer görüşteki ortakları arasında ciddi endişelere yol açmıştır. Bu eylemler, diğer devletlerin egemenliğini tehdit etmekte ve uluslararası hukuk ilkelerini, küresel barış ve güvenliği baltalamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Batı medyası duyurdu: ABD İran'a saldıracak, komandolar girecek

Açıklamada, alınan son önlemlerle birlikte Kanada'nın yaptırım uyguladığı İranlı şahısların sayısının 222'ye yükseldiği belirtildi. Yaptırım listesinde ayrıca 256 İranlı kuruluşun da yer aldığı belirtildi.

Kanada, diplomatik ilişkilerinin gergin olduğu Tahran yönetimi ile bağlarını 2012 yılında tamamen koparmıştı.

Trump: İran'da rejimin değişmesi en iyi senaryo olur
ABD'den İran'a yeni hamle! Trump açıkladı: Abraham Lincoln'den sonra bir uçak gemisi daha Orta Doğu'ya gidiyor
