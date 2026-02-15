Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın, Rusya tarafından zehirli ok kurbağalarında bulunan ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldürüldüğü iddiasına Kremlin'den sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın amacının 'dikkati dağıtma' olduğunu öne sürdü.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi
Sözcüsü , İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarında bulunan ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğü iddiasına dair açıklamalarda bulundu.

TASS haber ajansına göre, Zaharova, Şubat 2024’te cezaevinde ölen Navalnıy hakkında Batı ülkelerinin yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek, “Tüm açıklama ve tartışmalar Batı’nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurmalardır.” ifadelerini kullandı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi

''SANSASYONEL HİKAYELER UYDURUYORLAR''

Batı’nın tam da Kuzey Akım doğal gaz boru hattının patlamasıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını sunmaları gerekirken Navalnıy’ı hatırladığını dile getiren Zaharova, “(Geçmişte) Navalnıy'ın test sonuçlarını resmi olarak vermeleri istendiğinde de, (çifte ajan Sergey) Skripal hakkında sansasyonel hikayeler uydurdular. Skripal ve kızının nerede olduğu sorulduğunda da." diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi

''GÜLÜNÇ SİRK GÖSTERİSİ''

Rusya’nın Londra Büyükelçiliğinden TASS’a yapılan açıklamada da, İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın Münih Güvenlik Konferansı’nın kulislerinde “siyasi gösteri” sahnelendiği bildirildi.

Londra’nın Rusya'yı Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ihlal etmekle suçladığı anımsatılan açıklamada, “Bu gülünç sirk gösterisinin amacı, Batı toplumunda azalan Rus karşıtı duyguları körüklemektir. Batılı uydurmacıların ahmaklığına zaten alıştık, kurbağa hakkındaki bu saçmalığa inanmak için insanın ne olması gerekir?” denildi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi

Bunun “adalet arayışı değil, ölülerle alay etmek” olduğu kaydedilen açıklamada, “Bir Rus vatandaşının ölümünden sonra bile Londra ve Avrupa başkentleri onun huzur içinde yatmasına izin vermiyor.” ifadeleri kullanıldı.

NAVALNIY’IN KURBAĞA ZEHİRİ İLE ÖLDÜĞÜ İDDİASI

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda dışişleri bakanları, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Navalnıy’ın ölümüyle ilgili ortak yazılı açıklama yaparak, Navalnıy’ın Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağalarında bulunan toksin olan ve Rusya'da doğal olarak bulunmadığı belirtilen ölümcül “epibatidin” ile zehirlenerek hapishanede öldüğünü iddia etmişti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurbağa zehriyle öldürüldüğü iddiası Rusya'yı küplere bindirdi

Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.

