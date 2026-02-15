ABD'nin eski lideri Barack Obama'dan 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek!

ABD'nin eski Devlet Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz günlerce bir podcast yayınına katıldı. Burada YouTuber Brian Tyler Cowen ile sohbet eden Obama, konu uzaylılara gelince ilginç açıklamalarda bulundu. Eski Başkan, ''Uzaylılar gerçek, ama ben onları görmedim'' dedi.

Obama, 'gerçek' kelimesiyle ne kastettiğine dair ayrıntı vermedi. Sadece uzaylıların nerede olabileceğine dair uzum zamandır süregelen bir teoriye cevap verdi. ABD'nin gizemli 51. Bölge'si hakkında konuştu ve uzaylıların burada tutulmadığını söyledi. Obama, ''Yeraltı tesisi diye bir şey yok, eğer ortada çok büyük bir komplo yoksa ve bunu Amerika Birleşik Devletleri başkanından saklamadılarsa" dedi.

OBAMA'NIN İLK UZAYLI AÇIKLAMASI DEĞİL

Barack Obama, ilk kez uzaylılar hakkında konuşmadı. 2021 yılında da 'The Late Late Show' sunucusu James Corden'a verdiği bir röportajda, "Uzaylılar söz konusu olduğunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var.'' dedi.

Eski ABD lideri, tanımlanamayan hava cisimleri (UFO) gözlemlerinin gerçek olduğunu ve hükümetin bu uçakların kökenini veya olağandışı uçuş modellerini açıklayamadığını doğruladı. "Ama gerçek şu ki -ve burada gerçekten ciddiyim- gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz cisimlere ait görüntüler ve kayıtlar var" ifadelerini kullandı.

51. BÖLGE VE UFO'LAR

Öte yandan 51. Bölge, Nevada'daki Groom Lake'te bulunan son derece gizli bir Hava Kuvvetleri üssünü ifade eder. Hükümetin burada uzaylı uçakları ve cesetleri sakladığına inanan komplo teorisyenleri için uzun zamandır ilgi odağı oldu.

New York Post'un haberine göre, son yıllarda, hükümet belgelerinde gizemli uçak gözlemlerine dair ortaya çıkan bilgilerden sonra, Dünya ile olası uzaylı temasına olan ilgi hızla arttı.

SIZDIRILAN RADAR GÖRÜNTÜLERİ

13 yıl önce ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Reaper insansız hava araçları tarafından çekilen ve sızdırılan radar görüntülerinde, hükümetin UFO'lar için kullandığı yeni terim olan Tanımlanamayan Anormal Olaylar (UAP'ler)'ın Orta Doğu'da uçtuğu iddia ediliyordu.

Görüntüler, şubat ayının başlarında gazeteciler ve önde gelen UFO araştırmacıları George Knapp ve Jeremy Corbell tarafından paylaşıldı.

Pentagon, 2021'de ABD Donanması'na ait üç gizli olmayan video yayınladı. Bu videolarda, ABD askerlerinin hayretle tepki verdiği, gökyüzünde garip cisimlerin hızla ilerlediği görülüyordu; videolardan birinde tanımlanamayan uçan cisim (UAP) rüzgara karşı dönüyordu.