Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin eski lideri Barack Obama'dan 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek!

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, bir podcast yayınındaki sözleriyle dikkat çekti. Obama, uzaylıların gerçek olduğunu fakat onları hiç görmediğini söyledi. Uzaylıların gizemli 51. Bölge'de tutulup tutulmadığını da cevapladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin eski lideri Barack Obama'dan 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 11:25

ABD'nin eski Devlet Başkanı , geçtiğimiz günlerce bir podcast yayınına katıldı. Burada YouTuber Brian Tyler Cowen ile sohbet eden Obama, konu uzaylılara gelince ilginç açıklamalarda bulundu. Eski Başkan, '' gerçek, ama ben onları görmedim'' dedi.

Obama, 'gerçek' kelimesiyle ne kastettiğine dair ayrıntı vermedi. Sadece uzaylıların nerede olabileceğine dair uzum zamandır süregelen bir teoriye cevap verdi. ABD'nin gizemli 51. Bölge'si hakkında konuştu ve uzaylıların burada tutulmadığını söyledi. Obama, ''Yeraltı tesisi diye bir şey yok, eğer ortada çok büyük bir komplo yoksa ve bunu Amerika Birleşik Devletleri başkanından saklamadılarsa" dedi.

ABD'nin eski lideri Barack Obama'dan 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek!

OBAMA'NIN İLK UZAYLI AÇIKLAMASI DEĞİL

Barack Obama, ilk kez uzaylılar hakkında konuşmadı. 2021 yılında da 'The Late Late Show' sunucusu James Corden'a verdiği bir röportajda, "Uzaylılar söz konusu olduğunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var.'' dedi.

ABD'nin eski lideri Barack Obama'dan 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek!

Eski ABD lideri, tanımlanamayan hava cisimleri () gözlemlerinin gerçek olduğunu ve hükümetin bu uçakların kökenini veya olağandışı uçuş modellerini açıklayamadığını doğruladı. "Ama gerçek şu ki -ve burada gerçekten ciddiyim- gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz cisimlere ait görüntüler ve kayıtlar var" ifadelerini kullandı.

51. BÖLGE VE UFO'LAR

Öte yandan 51. Bölge, Nevada'daki Groom Lake'te bulunan son derece gizli bir Hava Kuvvetleri üssünü ifade eder. Hükümetin burada uzaylı uçakları ve cesetleri sakladığına inanan komplo teorisyenleri için uzun zamandır ilgi odağı oldu.

ABD'nin eski lideri Barack Obama'dan 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek!

New York Post'un haberine göre, son yıllarda, hükümet belgelerinde gizemli uçak gözlemlerine dair ortaya çıkan bilgilerden sonra, Dünya ile olası uzaylı temasına olan ilgi hızla arttı.

SIZDIRILAN RADAR GÖRÜNTÜLERİ

13 yıl önce ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Reaper insansız hava araçları tarafından çekilen ve sızdırılan radar görüntülerinde, hükümetin UFO'lar için kullandığı yeni terim olan Tanımlanamayan Anormal Olaylar (UAP'ler)'ın Orta Doğu'da uçtuğu iddia ediliyordu.

ABD'nin eski lideri Barack Obama'dan 51. Bölge itirafı: Uzaylılar gerçek!

Görüntüler, şubat ayının başlarında gazeteciler ve önde gelen UFO araştırmacıları George Knapp ve Jeremy Corbell tarafından paylaşıldı.

Pentagon, 2021'de ABD Donanması'na ait üç gizli olmayan video yayınladı. Bu videolarda, ABD askerlerinin hayretle tepki verdiği, gökyüzünde garip cisimlerin hızla ilerlediği görülüyordu; videolardan birinde tanımlanamayan uçan cisim (UAP) rüzgara karşı dönüyordu.

ETİKETLER
#ufo
#barack obama
#uzaylılar
#51.bölge
#Uap
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.