Amedspor Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de mücadele edecekler

Amedspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta belli oldu. TFF 1. Lig'de 25. hafta maçları kapsamında bugün Amedspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise Ömer Tevfik Özkoç ve Çağrı Yıldırım görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Erdem Temel olacağı duyuruldu. Taraftarlar tarafından Amedspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

AMEDSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan Amedspor - Sakaryaspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Amedspor bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Amedspor ligde maç eksiği ile 49 puanla 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor karşısında galibiyet alırsa 1. sıraya yerleşecek.

Sakaryaspor ise bu sezon 24 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Sakaryaspoır ligde 18. sırada yer alıyor. Sakaryaspor karşılaşmadan 3 puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

AMEDSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 25. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Amedspor - Sakaryaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak. Amedspor ile Sakaryaspor tarihleri boyunca toplam 5 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 2 tanesinde Sakaryaspor galibiyet ile ayrılırken, 3 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı. Sakaryaspor, Amedspor ile oynadığı karşılaşmalarda 7 gol attı. Amedspor ise 4 golle karşılık verdi.

AMEDSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor - Sakaryaspor maçını taraftarlar canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izleyebilecekler. Karşılaşmada Sakaryaspor'da eksik bulunmazken, Amedspor'da cezası bulunan Çekdar Orhan forma giyemeyecek.