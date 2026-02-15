Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak

Eskişehirspor TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta mücadeleleri kapsamında bugün kendi evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek. Eskişehirspor karşılaşmadan galibiyet alarak hem 2. sıradaki konumunu hem de 1. sırada yer alan Kütahyaspor ile puan farkını kapatmayı hedefliyor. Ayvalıkgücü Belediyespor ise mücadeleden galibiyet alarak 2. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta çıktığı 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 45 puanla 2. sırada yer alan Eskişehirspor, karşılaşmadan 3 puan alarak konumunu korumayı ve liderle puan farkını kapatmayı planlıyor. Ayvalıkgücü Belediyespor ise bu sezon 20 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 43 puan toplayan Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşamadan galibiyet alarak 2. sıraya yerleşmeyi planlıyor.

ESKİŞEHİRSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada hakem Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Yunus Yıldız ve Muhammet Munir Dadı yapacak. Dördüncü hakemin ise Cem Arayan olacağı duyuruldu.

ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN DURUMU, TABLOSU

Kütahyapsor - 56

Eskişehirspor - 45

Karşıyaka - 44

Ayvalıkgücü Belediyespor - 43

Balıkesirspor - 38

Denizli İdmanyurdu - 36

Uşakspor - 35

Tire 2021 FK - 31

Söke 1970 - 24

Alanya 1221 - 23

Altay - 18

Bornova 1877 - 18

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 17

İzmir Çoruhlu - 12

Afyonspor - 11

Nazilli Spor - 4