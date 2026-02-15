ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu

Kategoriler
ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabı X'te operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Açıklamada, "Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk" ifadeleri kullanıldı.