Ekonomi
 | Selahattin Demirel

Mustafa Destici emekli maaşları için olması gereken miktarı açıkladı

BBP lideri Mustafa Destici, emeklilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek "Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 00:20

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı , emeklilerin özellikle son 3 yıldır mağdur olduklarını belirterek "2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır." dedi ve emekli maaşlarının 40 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin de konuşan Destici "Sen gideceksin arka odada tokalaşıp 'Hayırlı olsun' diyeceksin, ön tarafa gelince canlı yayında bu kürsüyü işgal edip 'Sana yemin ettirmem' diyeceksin. Şu sahtekarlığa bakın." sözleriyle CHP'lileri eleştirdi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK ELEŞTİRİSİ

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Olağan İl Kongresi'nde konuşan Destici, esnafın araçlarını yenileyebilmesi için 2016 yılındaki gibi özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti getirilmesi konusunda gerekli desteği vereceğini anlattı. Destici, Adana'nın merkezi ve ilçelerinde altyapı sorunu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Son yağışlardan sel felaketleri oluştu. Özellikle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerimiz, Kozan yolu ve Adana bağlantı yollarında ve içerisinde ciddi problemler yaşandı. Selden zarar gören bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Altyapı belediyenin, yerel yönetimlerin işi. Maalesef geçmiş dönem ve bu dönemde Adana Belediyesi, bazı ilçe belediyeleri hizmetle değil başta yolsuzluk dosyaları olmak üzere başka dosyalarla gündem oldular. Halbuki belediye başkanlarının işi nedir? Vatandaşa hizmettir, yerel hizmetlerin eksiksiz bir şekilde yapılmasıdır. Bununla birlikte en önemlisi yetim ve kul hakkının, beytülmalın korunmasıdır. Maalesef bu konuda eksiklikler var. Bu eksikliklerin üzerine de hukuk ciddi bir şekilde gidiyor."

"SON 4 YILDA NÜFUSUMUZ 1 MİLYON ARTTI! NE KADAR KÖTÜ"

Aile kurumuna yönelik saldırıların olduğunu ifade eden Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"5 yıl öncesine kadar ortalama her yıl nüfusumuz 1 milyon artarken, son 4 yılda ancak 1 milyon artabildi. Ne kadar kötü, fecaat bir şey. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Bulunduğunuz coğrafyada nüfus çoğunluğunuzu muhafaza edemezseniz devletinizi, ülkenizi, bağımsızlığınızı da muhafaza edemezsiniz. Onun için buraya, aile kurumumuza saldırdılar. Öyle bir kanaat oluşturdular ki 'evlilik kötü, evlilik dışı hayat rahat' diye. Aile kimlerden oluşur? Erkek, kadın ve çocuktan. Bunlar ne yaptılar? Cinsiyetsizliğin propagandasını yaptılar. Yeryüzündeki bütün dinler, ahlaki öğretiler tarafından sapkınlık olarak değerlendirilen LGBT+ hayatları Türkiye'ye dayattılar, bunun propagandasını yaptılar. Avrupa, Batı, 'Bunlar Türkiye'de etkili olsunlar, Türk milletini inancından kültüründen koparsınlar' diye milyarlarca dolar aktardılar ve aktarmaya da devam ediyorlar."

BBP Genel Başkanı Destici, aile kurumunun korunması için evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyenlere yönelik desteklerin artırılması, çalışan çiftlerin çocukları için de ücretsiz kreş imkanı sunulması gerektiğini söyledi.

"ADALETİN TEKRAR SAĞLANMASI İÇİN EMEKLİ MAAŞLARI 40 BİN TL OLMALI"

Destici, son 3 yıldır ülkedeki en büyük mağduriyeti emeklilerin yaşadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılının ocak ayına gidelim; en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ydi, en düşük memur maaşı ise 17 bin TL alıyordu. Şu an, 2026 yılına gelindiğinde emekli 20 bin TL alırken, kamuda çalışanlar ise en az 60 bin TL alıyor. 2023’te emekliler maaşlarının üçte ikisini alırken, şu an üçte birini alıyorlar.

Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir. 2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır. Devlet, babadır; herkese karşı adaletli olmak zorundadır. Bu nedenle emeklinin hakkını ne yapacaksanız yapacaksınız, nereden bulacaksanız bulacaksınız, emeklinin hakkını vereceksiniz."

BAKANLARIN YEMİNİNDE CHP'LİLERİN OLAY ÇIKARMASI

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye değinen Destici, "Sen gideceksin arka odada tokalaşıp 'Hayırlı olsun' diyeceksin, ön tarafa gelince canlı yayında bu kürsüyü işgal edip 'Sana yemin ettirmem' diyeceksin. Şu sahtekarlığa bakın. Genel başkanlar, grup başkanvekilleri söylese bile milletvekilleri ağırlığını korumalı, milletin temsilcisi olduğunun farkına varmalı, bu şuurla hareket etmeli ve bu tür milletimizi rahatsız eden kavga, gürültü, hakaret gibi söz ve davranışlardan uzak durmalıdır." diye konuştu.

Öte yandan tek listeyle gidilen BBP Adana Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Mustafa Polat, yeniden göreve seçildi.

