Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacak: Uygulama 1 Nisan'da başlıyor

Trafik kazası sonrası oluşan hasar için yapılan prosedürlerin kolaylaştırılması ve hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıldı. Çalışmalar için 1 Nisan 2026 işaret edilirken, 33 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yönetmeliğin detayları da belli oldu. Bundan sonra dolandırıcı, komisyoncu gibi kişi ve kurumlar aradan çıkarılacak, değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 09:09

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sonrası oluşan hasar için yapılan prosedürlerin kolaylaştırılması ve hayata geçirilmesi için önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte artık kazaya karışan sürücüler için işlemler daha sadeleştirildi. 1 Nisan 2026 tarihinde Ordu ve Bursa'nın pilot bölge seçilmesi nedeniyle uygulama resmen başlayacak.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacak: Uygulama 1 Nisan'da başlıyor

YASA DIŞI OLUŞAN SEKTÖR ORTADAN KALKACAK

Kaza sonrasında, araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak. Hasara ilişkin başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak. Komisyoncu, aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektör de ortadan kalkmış olacak.

EKSPERİ VATANDAŞ DA TALEP EDEBİLECEK

Araçta oluşan hasara ilişkin tespiti eksper gerçekleştirecek. Eksper talebini vatandaş da sigorta şirketi de belirleyebilecek. Böylece mağdur vatandaş talep ettiği şekilde otomatik eksperi seçebilecek.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacak: Uygulama 1 Nisan'da başlıyor

EKSPER ATAMA SİSTEMİ GELİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil olan eksperler otomatik olarak atanacak ve hasarın tespitini gerçekleştirecek.

HASAR ORANI SINIRI GELİYOR

Kaza sonrası ortaya çıkan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının 10'da 1'ini aşıyorsa zorunlu olarak eksper tayini yapılacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek. 2026 yılı için maddi hasarlarda teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlenmişti. Böylece 40 bin liranın üzerindeki hasarlar için eksper tayini yapılacak. 40 bin liranın altındaki hasarlar için de sigorta şirketiyle mağdur vatandaş anlaşma sağlayabilecek. Günümüzdeki otomobillerin farı yaklaşık 30 bin lira civarındaki fiyatlardan başladığı düşünülürse genel olarak eksper atamalarının gerçekleşeceği gerçeği ortaya çıkıyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacak: Uygulama 1 Nisan'da başlıyor

FIRSATÇILARIN SONU GELİYOR

Kaza sonrasında yetkili servis, anlaşmalı servis, kaporta-boyacılardan aracın sahibinin bilgilerine ulaşan ve vekalet alarak yüksek tutarda alacağını iddia eden ve mağdur vatandaşı da ekstra olarak vekalet ücreti ve komisyon ödemeye zorlayan kişilerin uydurduğu meslek dalı da ortadan kalkıyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı tazminatları araçta oluşan hasarın ekspertizi yapılırken tespit edilecek ve hesaplanacak. Bu tutar hasar dosyasına ekleneceği için değer kaybının ayrı hesaplanmasına yönelik karmaşık ve vatandaşı dolandırmaya yönelik adımlar ortadan kaldırılmış oldu.

Trafik kazasına karışılması halinde araçta oluşan 100 bin liralık hasara ilişkin ödemenin yanında örnek vermek gerekirse 30 bin liralık da değer kaybı araç sahibine ödenecek.

VATANDAŞIN CEBİNDEN 1 KURUŞ ÇIKMAYACAK

Kaza neticesinde mağdur olan vatandaştan vekalet ücreti, komisyon ücreti gibi bir para çıkmayacak ve eksperlerin ortaya çıkardığı değerlere ilişkin de vatandaş tarafından herhangi bir hizmet bedeli ödenmeyecek.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacak: Uygulama 1 Nisan'da başlıyor

EKSPERİN RAPORUNA İTİRAZ EDİLECEK

Eksperlerin hazırladığı raporlara vatandaş ve sigorta şirketi itiraz edebilecek. İtiraz, raporun hazırlanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılacak. Sonrasında ise yeni eksper ataması gerçekleştirilecek.

Bu durumda itiraz eden taraf eksperin ücretini kendisi karşılayacak.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Vatandaşın cebinden 1 kuruş çıkmayacak: Uygulama 1 Nisan'da başlıyor

2 PİLOT ŞEHİR BELİRLENDİ

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamalarına ilişkin pilot uygulama yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süre ile Bursa ve Ordu illerinde uygulanacak. Kurul, pilot uygulamaya ilişkin il değiştirmeye ve süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm ülkede uygulaması resmen başlamış olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın günü düşüşle açtı! Gram altın ne kadar oldu? İşte 16 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
Beykoz'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbulluları panikletti! AFAD'tan açıklama geldi
ETİKETLER
#trafik kazası
#Değer Kaybı
#Hasar Tazminatı
#Sigorta Eksperi
#Vekalet Ücreti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.