Beykoz'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana gelen kazada, Riva Caddesi'nde karşı yönlerde seyir halinde olan 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil çarpıştı. Kafa kafaya çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, Riva Caddesi'ndeki trafiği geçici olarak durdurdu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Savrulan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. İsmi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaparken, kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.