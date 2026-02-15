Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan acı haber: 2 ölü, 4 yaralı

Bucak-Kocaaliler yolu Pamucak mevkiinde saat 12.30 sıralarında Mehmet Çelen (23) idaresindeki otomobil ile Necati A.'nin (58) kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çelen ve otomobilde yolcu konumunda olan Ceyda Çelen (23) olay yerinde hayatını kaybederken minibüsün sürücüsü Necati A. ile minibüste yolcu konumunda bulunan Ayşegül U., Ertuğrul Efe D. ve Hacer Ö. yaralandı.

KAZADAN ACI HABER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.