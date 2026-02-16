Menü Kapat
Benim Sayfam
14°
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına ve çöl tozuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Yağışlar Kıyı Ege'de kuvvetlenirken, 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Şubat Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Kıyı Ege’de yağışların kuvvetleneceği belirtilirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise bugün 5 derece birden, hafta ortasında ise 11 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına ve çöl tozuna dikkat

ÇÖL TOZU UYARISI

MGM, Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına ve çöl tozuna dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına ve çöl tozuna dikkat

19 İLE SARI KODLU UYARI

MGM ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayınladı.

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına ve çöl tozuna dikkat

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

