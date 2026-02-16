Afyonkarahisar’da dinlenme tesisinde dehşet! 5 gündür otoparkta bekleyen araçta cansız beden bulundu

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 gündür bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin içinden ceset çıktı.

5 GÜN BOYUNCA KİMSE FARK ETMEDİ

Olay, Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 11 Şubat Çarşamba gününden bu yana tesisin otoparkında bulunan bir otomobilin durumundan şüphelenen tesis görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı. Jandarma ekipleri aracın sahibi olan 45 yaşındaki Mehmet Evirgen isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu. Şahsın aracı park ettiği 11 Şubat'tan beri araçta ölü olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK

Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.