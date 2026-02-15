Tamir ederken canından oluyordu! Yaşlı adam traktörün altında kaldı

İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa K. bozulan traktörünü tamir etmek için kaputu açtı. Traktör o sırada çalışarak hareket ederek şoförün üzerinden geçti. Ağır yaralanan adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.