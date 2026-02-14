Trafik kazasında otomobilin geldiği hal dehşete düşürdü: Direk ikiye katladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kayseri’nin Develi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Develi yolu üzerinde A.Y.İ. yönetimindeki aracı kullanan sürücü direğe çarptı.
Araç ortadan ikiye katlanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.Y.İ.’yi ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.