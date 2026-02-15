Bursa'da kontrolsüz kavşakta feci kaza: 9 kişi yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen çarpışmada can pazarı yaşandı. İki aracın birbirine girdiği kazada çok sayıda kişi hastanelik oldu.

MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Olay Burhaniye mahallesi Hazine Sokak ile Hasköyyolu Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta yaşandı. Hazine Sokak'ta seyir halinde olan Sürücü Ümral M.(64) yönetimindeki 16 BNC 293 plakalı servis minibüsü, Hasköyyolu Sokak'tan çıkan Hümeyra A.'nın (24) kullandığı 16 EY 699 plakalı otomobille çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Her iki araç da çarpışmanın etkisiyle savruldu. Kaza sonucu sürücülerin yanı sıra otomobildeki yolcular Sümeyye Y.(18), Betül Y.(27), Elif Y.(23) ile minibüsteki yolcular İbrahim Y.(30), Nilgün B.(51), Celalettin K.(54) ve Rahime K.(44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.