Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
20:19
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
20:19

ilçesinde Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan kavşakta, K.D. yönetimindeki yolcu otobüsü ile O.K. yönetimindeki çarpıştı.

EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de otobüsteki yolcuların tahliyesini sağladı. Kazada yaralanan şoförü K.D., otobüste görevli muavin ve 2 yolcu ile kamyonet şoförü O.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüsteki yolcular firmaya ait başka bir otobüse aktarılarak, yollarına devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Ateşyak, "Minibüsün hızı yüksekti. Uykuluyduk nasıl olduğunu tam anlayamadık. Çok şükür yaralıdan başka bir sıkıntımız yok. Bizi tahliye ettiler. Yaralıları kaldırdılar. Biz de şimdi yola devam etmek için yeni bir araç bekliyoruz" dedi.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı: İlk iş oto ses sistemini söktü
