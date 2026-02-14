Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı: İlk iş oto ses sistemini söktü

Gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta Ramazan K. idaresindeki Hyundai marka otomobil ile Cihat B. yönetimindeki Tofaş marka otomobil çarpıştı. Tofaş marka otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki yön levhasına çarptıktan sonra takla attı ve ters döndü. Araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

SES SİSTEMİ VE HOPARLÖRLERİ SÖKTÜLER

Kaza sonrası Tofaş sürücüsü ve yakınlarının araç içerisindeki ses sistemi ve hoparlörleri sökmeleri dikkat çekti. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.