Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan otomobil ile ana yolda seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonucunda otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.