Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce savruldu! O anlar kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yaralandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya savrulduğu anlar yer aldı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.