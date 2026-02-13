Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Şubat Son Dakika Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Ankara elektrik kesintisi 14, 15 ve 16 Şubat listesi açıklandı. Ankara’nın birçok ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 14-15-16 Şubat 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Beypazarı, Akyurt, Çankaya, Sincan ve Kızılcahamam’da farklı gün ve saat aralıklarında gerçekleştirilecek kesintiler kapsamında çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta elektrik verilemeyecek. İlçe ilçe açıklanan programda bazı bölgelerde kesintilerin gün içinde farklı saat dilimlerinde tekrar edeceği bildirildi. İşte Ankara elektrik kesintisi 14 Şubat ve 15-16 Şubat listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 00:34

Başkentte şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılacak. Farklı ilçelerde belirlenen gün ve saat aralıklarında uygulanacak kesintiler, çok sayıda mahalle ve sokağı kapsayacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 ŞUBAT

’da 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Beypazarı, Akyurt, Çankaya ve Sincan başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak:

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birden fazla planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. 16 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Eski Hükümet, Demirciler, Çilingir, Dikiciler, İhsan Yavaş, Suluhan ve Develik sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 11.30 arasında Kayabükü, Çantırlı ve Çayırhan bölgelerinde kesinti olacaktır. Yine 16 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Kuzucular ve Yenice mahallelerinde elektrik verilemeyecektir.

17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Demirciler, Bostancılar Çarşısı, Kapan, İhsan Yavaş ve Eski Hükümet sokaklarında kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında Adaören, Akçakavak ve İncepelit bölgeleri etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Şubat Son Dakika Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Şahin Demirci, Dibekören, Şehit Ercan Altınok, 303, Hürriyet, Postane, Yunus, 306, 301, 304, Atatürk Cumhuriyet, Çayırhan, Atatürk, Park, Mehmet Kaynak, Hüsamettin Yüksel, 311, 302 ve Fatih sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında Kuzucular ve Yenice mahallelerinde yeniden elektrik kesintisi olacaktır.

AKYURT

Akyurt ilçesinde 15 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 13.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 15 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 ile 05.00 arasında Kırıkhan, Talatpaşa, Tıp Fakültesi, Evren, Mamak ve Cemal Gürsel sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Medine Müdafii ve 619 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 16.30 arasında Dikmen Vadisi 2. Etap ve 747 numaralı sokak etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Şubat Son Dakika Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 3370, Beyler, Düşkent Konut Yapı Kooperatifi, 3250/1, Lapis Konut Yapı Kooperatifi, 3388/1, 3380, Düşkent Sitesi, 3158, Park Yamaç Evleri, Şehit Hayrettin Eren, İlk Flora Konut Yapı Kooperatifi, Ladin Evleri Yapı Kooperatifi, 3376, 3387, 3377/1, Alacaatlı, 3300, Bahçekent Villa Konut Yapı Kooperatifi, 3364, 5053, 5052, Amfora Sitesi, Çayyolu Koru Sitesi, Duru Irmak Konut Yapı Kooperatifi, Alacaatlı Mahallesi, Park, 3358, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, 3296. Cadde, 5022, Şehit Mesut Yağan, 5009, 3375, 5084, 5030, 3377, 5027, 4981, 4980, 3367, 5016, 5008, Şehit Eren Bülbül, 3381/3, 3381/1, 3381/2, 3357, 3363 ve 5017 sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Şehit Meryem Yılmaztürk, 3, 2, Bişkek, Bosna Hersek ve 1 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

SİNCAN

Sincan ilçesinde 15 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 3706 ve 3707 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Nazım Ercan, Saray Mahallesi, 3795, 184, Fatih Sultan Mehmet, 3792, 128, 178, 3781, Akıncılar, 3789, 186, 141, 182, 138, 187, 3791, Bozhöyük, Dempa, Saray, 2. İnönü, 189, 129, Adnan Menderes, 3793, 2062, Doğanlar, 142, 183, Çaldıran, 175, 3783, Aksoy, 164, 134, 166, 165, 185, 5302, 143, 3787, 144, 157, 5659, 5622, Susuz Mahallesi, 177, 3782, 169, 168, 140 ve Gökkuşağı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Şubat Son Dakika Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Yine 15 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında Prof. Dr. Haydar Baş, Mutlu, Tahtayazı, Kuyumcu, Mutluköy, Dedeler, Kızılöz, 1. Yukarıemirler ve 2. Yukarıemirler bölgelerinde kesinti olacaktır.

16 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 2369 ve 2368 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 10.30 arasında 768, Akgüvercin, 1001, Demirdağ, 889, 852, 849, 869, 870, 863, 847, 848, 868, 854, 850, 851, Ünsal, 859, 890, 862, 855, 865 ve 844 sokakları etkilenecektir.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 3370, Beyler, Düşkent Konut Yapı Kooperatifi, 3250/1, Lapis Konut Yapı Kooperatifi, 3388/1, 3380, Düşkent Sitesi, 3158, Park Yamaç Evleri, Şehit Hayrettin Eren, İlk Flora Konut Yapı Kooperatifi, Ladin Evleri Yapı Kooperatifi, 3376, 3387, 3377/1, Alacaatlı, 3300, Bahçekent Villa Konut Yapı Kooperatifi, 3364, 5053, 5052, Amfora Sitesi, Çayyolu Koru Sitesi, Duru Irmak Konut Yapı Kooperatifi, Alacaatlı Mahallesi, Park, 3358, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, 3296. Cadde, 5022, Şehit Mesut Yağan, 5009, 3375, 5084, 5030, 3377, 5027, 4981, 4980, 3367, 5016, 5008, Şehit Eren Bülbül, 3381/3, 3381/1, 3381/2, 3357, 3363 ve 5017 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

KIZILCAHAMAM

Kızılcahamam ilçesinde 14 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Yayla Pazar, Pazar Kınık, İnli, Otacı, İğmir, Ürküt, Pazar B.M., Şıhlar ve Saraç bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 14-15-16 Şubat Son Dakika Ankara'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

16 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Kadoğlu, Beşkonak, Yeni, Kerimler ve Demirciler Beşkonak bölgeleri etkilenecektir. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında İğmir bölgesinde kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 09.30 ile 14.30 arasında Kırköy ve Aşağıçanlı bölgelerinde elektrik verilemeyecektir.

17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Salın ve Köseler bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında İğmir bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Köseler, Salın ve Kasımalar Salın bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİKETLER
#Yaşam
#Ankara
#Planlı Elektrik Kesintisİ
#Ankara Elektrik Kesintisi
#Beypazarı Elektrik Kesintisi
#Çankaya Elektrik Kesintisi
#Sincan Elektrik Kesintisi
#Aktüel
