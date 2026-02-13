Menü Kapat
Editor
 Selahattin Demirel

Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 suçu sayıp 'Taviz olamaz' dedi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ilk talimat

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunarak Meclis'teki yemini sırasında CHP'lilerin çıkardığı kavgadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ilk talimata ve bakanlık görevinde asla taviz vermeyeceği konulara kadar önemli ifadeler kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 suçu sayıp 'Taviz olamaz' dedi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ilk talimat
Yılmaz Tunç'un yerine yeni olarak göreve başlayan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak yürüttüğü soruşturmalarla adını duyuran TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuştu.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara parayla mücadelenin hızlanarak süreceğini ve adaletin hızlı tecellisi için çalışacaklarını belirtti.
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve başladı.
Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara parayla mücadelenin hızlanarak devam edeceğini vurguladı.
Adaletin hızlı tecellisi için çalışacaklarını ifade etti.
Meclis'teki olayları "Türkiye meselesi" olarak gördüğünü belirtti.
Atik'in kritik sorularına cevap veren Bakan Gürlek "Uyuşturucu, ve kara parayla mücadele süreçleri hızlanarak sürecek." mesajı verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 suçu sayıp 'Taviz olamaz' dedi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ilk talimat

İşte Fatih Atik'in, Akın Gürlek ile yaptığı röportaj:

- Sayın Cumhurbaşkanı’nın size ilk talimatı ne oldu?

Çalış Akın, dedi. Biz de ilk gün itibarıyla çalışmaya başladık.

- Meclis’te yaşanan olaylar sırasında ne hissettiniz?

Meclis’te yaşanan olaylar yüce Meclis’in saygınlığına yakışan görüntüler değildi. CHP bana tepki gösterdiğini söylüyor ama mesele Akın Gürlek meselesi değil Türkiye meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasal yetkisini kullandı o çerçevede bizim yeminimiz gerçekleşti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 suçu sayıp 'Taviz olamaz' dedi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ilk talimat

Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle Akın Gürlek olarak değil Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı olarak oradaydım. Bu şuurla adaletin tecellisi için çalışacağız. Milletvekillerimize verdikleri destek için teşekkür ederim.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 suçu sayıp 'Taviz olamaz' dedi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ilk talimat

- Göreve yeni başladınız bundan sonra ne tür uygulamalar göreceğiz?

Adaletin hızlı tecellisi için çalışacağız. Suçla mücadelemizi aynen devam ettireceğiz. Özellikle uyuşturucu konusunda hiçbir tavizimiz söz konusu olamaz. Uyuşturucu, yasa dışı bahis kara parayla mücadele süreçleri hızlanarak sürecek.

