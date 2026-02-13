Yılmaz Tunç'un yerine yeni Adalet Bakanı olarak göreve başlayan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak yürüttüğü soruşturmalarla adını duyuran Akın Gürlek TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 suçu sayıp 'Taviz olamaz' dedi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ilk talimat Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara parayla mücadelenin hızlanarak süreceğini ve adaletin hızlı tecellisi için çalışacaklarını belirtti. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve başladı. Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara parayla mücadelenin hızlanarak devam edeceğini vurguladı. Adaletin hızlı tecellisi için çalışacaklarını ifade etti. Meclis'teki olayları "Türkiye meselesi" olarak gördüğünü belirtti.

Atik'in kritik sorularına cevap veren Bakan Gürlek "Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara parayla mücadele süreçleri hızlanarak sürecek." mesajı verdi.

İşte Fatih Atik'in, Akın Gürlek ile yaptığı röportaj:

- Sayın Cumhurbaşkanı’nın size ilk talimatı ne oldu?

Çalış Akın, dedi. Biz de ilk gün itibarıyla çalışmaya başladık.

- Meclis’te yaşanan olaylar sırasında ne hissettiniz?

Meclis’te yaşanan olaylar yüce Meclis’in saygınlığına yakışan görüntüler değildi. CHP bana tepki gösterdiğini söylüyor ama mesele Akın Gürlek meselesi değil Türkiye meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasal yetkisini kullandı o çerçevede bizim yeminimiz gerçekleşti.

Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle Akın Gürlek olarak değil Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı olarak oradaydım. Bu şuurla adaletin tecellisi için çalışacağız. Milletvekillerimize verdikleri destek için teşekkür ederim.

- Göreve yeni başladınız bundan sonra ne tür uygulamalar göreceğiz?

Adaletin hızlı tecellisi için çalışacağız. Suçla mücadelemizi aynen devam ettireceğiz. Özellikle uyuşturucu konusunda hiçbir tavizimiz söz konusu olamaz. Uyuşturucu, yasa dışı bahis kara parayla mücadele süreçleri hızlanarak sürecek.