Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Meclis'te kavga çıkmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır Akın Gürlek'le börek yiyip çay içmiş

Adalet Bakanı görevini üstlenen Akın Gürlek'e tepki göstererek Meclis'te yemin ettirmemek için kriz çıkarmaya çalışan CHP'lerle ilgili detay TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında ortaya çıktı. Partinin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın, olay öncesinde Gürlek'le börek yiyip çay içtiği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meclis'te kavga çıkmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır Akın Gürlek'le börek yiyip çay içmiş
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 00:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de değişikliğe giderek İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni isimler görevlendirdi. Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanı olurken Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

İsimler arasında devir teslim töreni yapıldıktan sonra Çiftçi ve Gürlek'in Meclis'teki yemin etme sürecinde CHP'li milletvekilleri olay çıkardı.

Meclis'te kavga çıkmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır Akın Gürlek'le börek yiyip çay içmiş

MECLİS'TE YEMİN KAVGASI ÇIKTI

Özellikle yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklanarak görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili durumdan sorumlu tuttukları Akın Gürlek'e hınçlı olan milletvekilleri, adeta yemin ettirmemek için Meclis'i gerdi.

Meclis'te kavga çıkmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır Akın Gürlek'le börek yiyip çay içmiş

Çıkan yumruklu-itişmeli kavga ve gerilim içinde AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberinde yemin eden 2 bakan da göreve başlarken Türk siyasi tarihine olumsuz bir iz bırakıldı.

"ARKA KAPIDA BÖREK YENİP ÇAY İÇİLMİŞ"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında sunucu Gürkan Hacır, daha önce Akın Gürlek ile tokalaştığı ortaya çıkan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la ilgili detayı paylaşarak "Arka kapıda sigara böreği yenmiş, çay içilmiş. Sadece tokalaşma değil. Ali Mahir Başarır'la Akın Gürlek bir davet gibi oturmuşlar. Ön tarafta da Mahmut Tanal o darbelere o yumruklara maruz kalmış." dedi.

Meclis'te kavga çıkmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır Akın Gürlek'le börek yiyip çay içmiş

"ARKA KAPIDA DİPLOMASİ ÖN KAPIDA KAVGA"

Hacır konuşmasının devamında "Hem arka kapıdan bir diplomasi yürüteceksiniz hem ön kapıda kıyasıya kavga edeceksiniz. Hem vatandaşa diyeceksiniz ki biz 'Akın Gürlek şöyle böyle' ama arkadan sigara böreği, çay, kahve. Olması gereken bu, bir şey de demiyorum, kınamıyorum da ama ya o zaman önde niye aynı tablo sergilenmiyor?" ifadelerini kullandı.

MEHMET SEVİGEN: KOSKOCA ADAM DAYAK YEDİĞİYLE KALIYOR

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de Meclis'teki kavga sırasında öne çıkan ve yaralanan CHP'li Mahmut Tanal hakkında önemli sözler sarf etti. Sevigen "Mahmut abi hadi yürü diye Mahmut'a arkadan gaz veriyorlar." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bak Silivri'de gaz veriyorlar. Ben de diyorum ki Mahmut'a buradan gaza gelmesin. Ne oluyor şimdi? Koskoca adam dayak yediğiyle kalıyor. Toplumda bu çok sevilmez. Kabadayı siyasetçiyi seviyor toplum.

Meclis'te kavga çıkmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır Akın Gürlek'le börek yiyip çay içmiş

"SAKIN GAZA GELME KARDEŞİM"

Sakın gaza gelme, kardeşim. Arkanda kimse kalmaz. Sonunda yalnız kalırsın. Bak görüyorsun, kaldığın da belli. Adam içeride istediği gibi keyif yapıyor. Grup Başkan Vekilin hiç ağzı açılıyor mu? Ayağa kalkıyor mu? Müdahale ediyor mu? Kalabalığa giriyor mu? Gördün mü?

ECE SEVİM: ŞOV SİLİVRİ'Yİ İKNA ETMEK İÇİN

Gazeteci Ece Sevim de Meclis'teki olaylarla ilgili "Mutlak butlanla ilgili bir korku var. Pek çok milletvekilinin, bekleyen fezlekeleri var. Bununla ilgili bir yandan kapı diplomasisi yapacaklar bir yandan da Silivri'yi ikna etmek zorundalar." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den yeni bakanların yemin törenine engelleme!
ETİKETLER
#Akın Gürlek
#Kabine Değişikliği
#Siyasi Gerilim
#Meclis'te Yemin Kavgası
#Chp Milletvekilleri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.