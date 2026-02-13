Meclis'te kavga çıkmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır Akın Gürlek'le börek yiyip çay içmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de değişikliğe giderek İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni isimler görevlendirdi. Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olurken Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

İsimler arasında devir teslim töreni yapıldıktan sonra Çiftçi ve Gürlek'in Meclis'teki yemin etme sürecinde CHP'li milletvekilleri olay çıkardı.

MECLİS'TE YEMİN KAVGASI ÇIKTI

Özellikle yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklanarak görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili durumdan sorumlu tuttukları Akın Gürlek'e hınçlı olan milletvekilleri, adeta yemin ettirmemek için Meclis'i gerdi.

Çıkan yumruklu-itişmeli kavga ve gerilim içinde AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberinde yemin eden 2 bakan da göreve başlarken Türk siyasi tarihine olumsuz bir iz bırakıldı.

"ARKA KAPIDA BÖREK YENİP ÇAY İÇİLMİŞ"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında sunucu Gürkan Hacır, daha önce Akın Gürlek ile tokalaştığı ortaya çıkan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la ilgili detayı paylaşarak "Arka kapıda sigara böreği yenmiş, çay içilmiş. Sadece tokalaşma değil. Ali Mahir Başarır'la Akın Gürlek bir davet gibi oturmuşlar. Ön tarafta da Mahmut Tanal o darbelere o yumruklara maruz kalmış." dedi.

"ARKA KAPIDA DİPLOMASİ ÖN KAPIDA KAVGA"

Hacır konuşmasının devamında "Hem arka kapıdan bir diplomasi yürüteceksiniz hem ön kapıda kıyasıya kavga edeceksiniz. Hem vatandaşa diyeceksiniz ki biz 'Akın Gürlek şöyle böyle' ama arkadan sigara böreği, çay, kahve. Olması gereken bu, bir şey de demiyorum, kınamıyorum da ama ya o zaman önde niye aynı tablo sergilenmiyor?" ifadelerini kullandı.

MEHMET SEVİGEN: KOSKOCA ADAM DAYAK YEDİĞİYLE KALIYOR

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de Meclis'teki kavga sırasında öne çıkan ve yaralanan CHP'li Mahmut Tanal hakkında önemli sözler sarf etti. Sevigen "Mahmut abi hadi yürü diye Mahmut'a arkadan gaz veriyorlar." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bak Silivri'de gaz veriyorlar. Ben de diyorum ki Mahmut'a buradan gaza gelmesin. Ne oluyor şimdi? Koskoca adam dayak yediğiyle kalıyor. Toplumda bu çok sevilmez. Kabadayı siyasetçiyi seviyor toplum.

"SAKIN GAZA GELME KARDEŞİM"

Sakın gaza gelme, kardeşim. Arkanda kimse kalmaz. Sonunda yalnız kalırsın. Bak görüyorsun, kaldığın da belli. Adam içeride istediği gibi keyif yapıyor. Grup Başkan Vekilin hiç ağzı açılıyor mu? Ayağa kalkıyor mu? Müdahale ediyor mu? Kalabalığa giriyor mu? Gördün mü?

ECE SEVİM: ŞOV SİLİVRİ'Yİ İKNA ETMEK İÇİN

Gazeteci Ece Sevim de Meclis'teki olaylarla ilgili "Mutlak butlanla ilgili bir korku var. Pek çok milletvekilinin, bekleyen fezlekeleri var. Bununla ilgili bir yandan kapı diplomasisi yapacaklar bir yandan da Silivri'yi ikna etmek zorundalar." şeklinde konuştu.