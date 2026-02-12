Menü Kapat
11°
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti

2 yeni bakanın TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP'lilerin Akın Gürlek'e gösterdiği tepki nedeniyle çıkan olaylarda ilginç bir detay ortaya çıktı. TBMM İdare Amiri Hasan Turan, CHP'li Murat Emir ve Ali Mahir Başarır'ın Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrikte bulunduklarını açıkladı. Başarır'dan da bir açıklama geldi.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti
2 yeni bakanın 'deki yemin törenine 'nin oluşturduğu gerilim ve ardından başlayan yumruklu-itişmeli kavga damga vurdu.

HABERİN ÖZETİ

TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti

TBMM'deki yeni Adalet ve İçişleri bakanlarının yemin töreni, CHP'nin yarattığı gerilimin yumruklu kavgaya dönüşmesi ve ardından bakanları tebrik edip etmeme tartışmalarıyla gölgelendi.
Yeni Adalet ve İçişleri bakanlarının TBMM'deki yemin töreni, CHP'nin neden olduğu gerilimle başlayan fiziksel kavgaya sahne oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin güvenlik çemberinde yemin ederek görevlerine başladı.
AK Partili Hasan Turan, CHP Grup Başkan Vekillerinin yeni bakanları tebrik ederek elini sıktığını iddia etti.
CHP'li Ali Mahir Başarır ise el sıkıştıklarını ancak tebrik etmediklerini, sadece "sizin için zor bir gün olacak" dediğini belirtti.
Yaşanan olaylar Türk siyaset tarihinde olumsuz bir iz bıraktı.
AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yemin eden Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görevlerine başlarken TBMM'deki görüntülerse Türk siyaset tarihine olumsuz bir iz bıraktı.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti

"2 BAKANIN DA ELİNİ SIKTILAR"

Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Meclis'te yaşanan kavgayla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuştu. Turan, CHP Grup Başkan Vekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi'nin elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti

"KAMERALAR ÖNÜNDE BAŞKALAŞAN BİR YAPI"

Turan, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın da olaya şahit olduğunu belirterek "Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı. Bu görüntüler yakışıyor mu TBMM'ye?" diye sordu.

BAŞARIR: EL SIKIŞTIK AMA TEBRİK ETMEDİK

Ali Mahir Başarır, Hasan Turan'ın sözleri sonrası yayına bağlanarak açıklamada bulundu. Gürlek'in elini sıktıklarını fakat tebrik etmediklerini belirten Başarır "Biz düşman değiliz, herkes oradaydı, el sıkıştık. Gürlek'e sizin için zor bir gün olacak dedim." şeklinde konuştu.

