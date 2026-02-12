TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti

2 yeni bakanın TBMM'deki yemin törenine CHP'nin oluşturduğu gerilim ve ardından başlayan yumruklu-itişmeli kavga damga vurdu.

Özetle

AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yemin eden Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görevlerine başlarken TBMM'deki görüntülerse Türk siyaset tarihine olumsuz bir iz bıraktı.

"2 BAKANIN DA ELİNİ SIKTILAR"

AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Meclis'te yaşanan kavgayla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuştu. Turan, CHP Grup Başkan Vekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi'nin elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi.

"KAMERALAR ÖNÜNDE BAŞKALAŞAN BİR YAPI"

Turan, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın da olaya şahit olduğunu belirterek "Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı. Bu görüntüler yakışıyor mu TBMM'ye?" diye sordu.

BAŞARIR: EL SIKIŞTIK AMA TEBRİK ETMEDİK

Ali Mahir Başarır, Hasan Turan'ın sözleri sonrası yayına bağlanarak açıklamada bulundu. Gürlek'in elini sıktıklarını fakat tebrik etmediklerini belirten Başarır "Biz düşman değiliz, herkes oradaydı, el sıkıştık. Gürlek'e sizin için zor bir gün olacak dedim." şeklinde konuştu.