AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan Meclis'teki yeminde CHP'nin çıkardığı olayı anlattı: Fitili Mahmut Tanal ateşledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında bayrak değişimi yaşandı. Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanı olurken Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu. Bakanların Meclis'teki yemin töreninde ise olay çıktı.

CHP'LİLER AKIN GÜRLEK'İN YEMİNİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını ve diğer CHP'li belediyelerdeki usulsüzlükleri Aziz İhsan Aktaş davası altında toplayan iddianameyi hazırladığı gerekçesiyle CHP'nin hınçlı olduğu Akın Gürlek'in Meclis kürsüsündeki yemini sırasında yaşanan kavgayla ilgili detaylar TGRT Haber'in Medya Kritik programında ortaya çıktı.

"YEMİNİ ENGELLEYECEK HAMLENİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, telefon bağlantısıyla katıldığı programda olayların başlangıcını ve yaşananları anlattı. Baykan, olayları başlatan ismin CHP'li Mahmut Tanal olduğunu belirtti.

Baykan, Meclis'te yaşanan yumruklu ve itişmeli kavga sürecinin gelişimini şu ifadelerle açıkladı:

"Sayın Murat Emir CHP Grup Başkan Vekili elinde içtüzük kitapçığıyla kürsüye doğru yürürken bizim arkadaşlarımız bildi ki arkasından CHP grubu kürsüye yürüyecek. Hemen kürsünün etrafında bir halka oluştu. Yani kürsüden yemin yapılmasını engelleyecek hamlenin önüne geçildi.

Ben ve birkaç arkadaşım bakanlarımızın yanına geçtik. Çünkü bu noktada bir sıkıntı yaşamaması için tedbiren bakanlarımızın yanına geçtik. Aslolan bakanlarımızın da güvenliğini sağlamaktı ki böyle bir harekette bulunduk.

"KAYGILARIMIZDA HAKLI OLDUĞUMUZU ANLADIK"

Kürsüde tartışmalar devam ederken kürsünün önünde bizim arkadaşlarımız onların karşısında CHP'liler başta Mahmut Tanal olmak üzere birkaç CHP'li, bakanların olduğu yere doğru hareketlendi. Dolayısıyla kaygılarımızda haklı olduğumuzu anladık.

Sonra Meclis Başkan Vekili'miz Bekir Bozdağ Bey ilk sırada Adalet Bakanı'mızı yemine davet etti. Tam başkanlık kürsüsünün önünde en üst basamaktan Akın Bakan kürsüye doğru yürürken Mahmut Tanal ona doğru hareket etti.

Orada CHP'nin de içinde salonda bugün tahmin ediyorum 50-55 CHP'li milletvekili yoktu. Herkese mesaj atıldı. Bu durumdan rahatsız olan Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım da olduğunu biz biliyoruz.

"OLAYLARIN FİTİLİNİ MAHMUT TANAL ATEŞLEDİ"

Bu arkadaşın, bu, geçmiş sicili de belli olduğu için yani bu CHP'nin içerisindeki yarılmaların yaşandığı ortamda yaranma ve görüntü yapma adına, Akın Gürlek bakanımıza karşı bir fiil işleyeceği hareketlerinden anlaşılır noktadaydı. Görüntüde bunu net görürsünüz ve olayların fitilini Mahmut Tanal ateşledi.

"MAHMUT TANAL'I KARMAŞADAN ÇIKARAN DA MİLLETVEKİLİMİZDİ"

Mahmut Tanal'ın bu hareketi maalesef hoş olmayan olayların ortaya çıkmasına sebep oldu. Sonuç itibariyle bir ara yere düştü. Onu o karmaşanın içerisinden alıp çıkartan da bizim Ankara milletvekilimiz Orhan Yeğindi. O karmaşanın içerisinden çıkartan.

Tabii bize düşen sayın bakanlarımızın yeminini yapmasını sağlamaktı. Bu noktadaki görevimizi yerine getirmekti. Bu anlamda ciddi bir çabası oldu tüm grubumuzun.

Bunların yaşanması demokrasimiz adına hoş görüntüler değil. Bu görüntülerin dünyaya düşmesi hoş değil ama diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla kararnamesi çıkmış ve yemin edecek bakanlarımız da kimse kusura bakmasın.

Bir eylem, bir fiil yapılmasına da müsaade edemezdik. Maalesef bu yaşanan hadiselerin geldiği nokta budur ve bu fitili ateşleyen bu görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan elbette CHP'nin yaptığı hareket, eylem vesaire söz konusu ama asıl çirkinliklerin sebebi Mahmut Tanal'dır."