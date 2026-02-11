Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Politika
Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Meclis'te çıkan Akın Gürlek kavgasında CHP'li Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı

CHP'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'in görevlendirilmesine tepki olarak Meclis'teki yemin töreninde kürsüyü işgal etmeye çalışmasında çıkan yumruklu-itişmeli kavgada yaralanan CHP Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı.

Meclis'te çıkan Akın Gürlek kavgasında CHP'li Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
20:07
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
20:07

Adalet ve İçişleri bakanlıklarına atanan bakanların Genel Kurulu’ndaki yemin töreninde ile ’li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

CHP'LİLER AKIN GÜRLEK'İN YEMİNİNİ ENGELLEMEK İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek'in olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederek Gürlek’in yemin etmesine engel olmaya çalıştı.

Meclis'te çıkan Akın Gürlek kavgasında CHP'li Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı

MAHMUT TANAL YUMRUK DARBESİYLE YARALANDI

CHP'lilerin tavrına karşı AK Partili milletvekilleri de kürsüye yöneldi. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Milletvekilleri arasında çıkan yumruklu ve itişmeli kavga sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yaralandı.

Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Tanal, Meclis Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi.

CHP'den yeni bakanların yemin törenine engelleme!
Yemininde CHP'liler olay çıkarmıştı! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fotoğraflı ilk açıklama
ETİKETLER
#chp
#tbmm
#ak parti
#adalet bakanı
#Yumruklu Kavga
#Politika
