Meclis'te çıkan Akın Gürlek kavgasında CHP'li Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı

Adalet ve İçişleri bakanlıklarına atanan bakanların TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreninde AK Parti ile CHP’li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

CHP'LİLER AKIN GÜRLEK'İN YEMİNİNİ ENGELLEMEK İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederek Gürlek’in yemin etmesine engel olmaya çalıştı.

MAHMUT TANAL YUMRUK DARBESİYLE YARALANDI

CHP'lilerin tavrına karşı AK Partili milletvekilleri de kürsüye yöneldi. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Milletvekilleri arasında çıkan yumruklu ve itişmeli kavga sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yaralandı.

Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Tanal, Meclis Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi.